عائد الجنيه وقوة الدولار يدفعان الودائع الأجنبية لزيادة غير مسبوقة

- القطاع العائلى يدعم مدخراته بقيمة 316 مليون دولار - محمد عبد العال: السبب تحويلات المصريين ولا توجد «دولرة» - محمد بدرة: جزء من عملاء شهادات الـ %20 فضل الاستثمار فى الدولار بعد حلول آجلها - تامر مصطفى: توقعات خفض أسعار الفائدة تعزز المدخرات بالعملة الخضراءسيد بدر حقق

– القطاع العائلى يدعم مدخراته بقيمة 316 مليون دولار

– محمد عبد العال: السبب تحويلات المصريين ولا توجد «دولرة»

– محمد بدرة: جزء من عملاء شهادات الـ %20 فضل الاستثمار فى الدولار بعد حلول آجلها

– تامر مصطفى: توقعات خفض أسعار الفائدة تعزز المدخرات بالعملة الخضراء





سيد بدر



حققت ودائع العملات الأجنبية بالبنوك المحلية، زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من مايو 2017 إلى مايو 2018، بلغت 2 مليار دولار، منها نحو 480 مليوناً خلال مايو الماضى فقط، لتسجل إجمالى الودائع 39.86 مليار، مقابل 39.38 مليار دولار، بمعدل زيادة %1.2.

ووفقًا لبيانات البنك المركزى التى حصلت «المال» على نسخة منها، فإن معظم الزيادة جاءت بدعم ودائع القطاع العائلى، التى سجلت نحو 26.697 مليار دولار، بنهاية مايو، مقابل 26.381 مليار دولار بنهاية أبريل بزيادة 316 مليون دولار، وتشكل نحو %65.8 من إجمالى الزيادة.

وأرجع مصرفيون الزيادة إلى تغييرات أسعار الفائدة المحلية، بعدما قرر البنك المركزى التوجه لسياسة نقدية أقل تشددًا، بخفض الفائدة بواقع %2 خلال الربع الأول من العام الجارى، وتزامن مع تلك الخطوة زيادة قوة الدولار عالميًا، بعد قرار البنك المركزى الأمريكى برفع أسعار الفائدة.

وخلال مايو 2018 حققت الودائع بالعملة المحلية، أول انخفاض لها منذ يناير 2012، بقيمة 15 مليار جنيه، مسجلة 2.247 تريليون جنيه بنهاية مايو2018، مقابل 2.262 تريليون فى أبريل، بعد حلول أجل استحقاق ودائع شهادات %20 التى طرحتها البنوك 3 نوفمبر 2016.

وأوضح مصرفيون أن زيادة ودائع العملات الأجنبية خلال مايو، طبيعية، ولا تشير إلى عودة نشاط الدولرة، خاصة أن السوق المصرفية أصبحت تتعامل بنظام تسعير حر، وفقًا لضوابط العرض والطلب، كما أن فكر الاستثمار فى الدولار موجود على مستوى العالم.

وأشاروا إلى أن ما يحدث قد يكون ظاهرة صحية، تعكس مرونة السوق المصرية، وتجاوبها مع المتغيرات المحلية والعالمية، وهو ما يشير إلى نجاح خطوة التعويم، موضحين أن مصدر الدولار خلال مايو الماضى يأتى من تحويلات المصريين، التى تشهد زيادة خلال فصول الصيف، وبالتالى فإن عملاء القطاع العائلى فضلوا الاحتفاظ بجزء من أموالهم فى شكل ودائع.

وفى الثالث من نوفمبر 2016، قرر البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، طرح شهادة بعائد %20 لأجل عام ونصف، لدعم الجنيه والقضاء على ظاهرة الدولرة، وهو ما حدث بالفعل، بزيادة الودائع بالعملة المحلية بشكل مضطرد، كما شهدت الودائع بالعملات الأجنبية هدوءًا منذ هذا التاريخ.

وجذب البنكين أكثر من 600 مليار جنيه ودائع من تلك الشهادة حتى وقفها منتصف فبراير الماضى، وحل أجل استحقاق الدفعة الأولى فى مايو الماضى، لكن انخفاض أسعار الفائدة لمستوى % 15 أدى لسحب عملاء ودائعهم، لإعادة استخدامها فى قنوات استثمارية أخرى.

محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، رفض إطلاق لفظ «الدولرة» على زيادة الودائع بالعملات الأجنبية، قائلا إنها اختفت منذ قرار التعويم، وتعمل السوق حالياً وفق أليات العرض والطلب، وهو ما دفع الدولار للقنوات الرسمية.

وفسر الزيادة قائلاً إن انخفاض أسعار الفائدة المحلية، والتوقعات التى تشير إلى اتخاذ البنك المركزى قرارات أخرى بالخفض، خلال الشهور المقبلة، دفعت عملاء لسحب جزء من ودائع العملة المحلية، لإدخارها بالدولار، وأكد أن مصدر الدولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأوضح أن تحويلاتهم دائمًا ما تشهد نشاطًا متزايدًا خلال فصل الصيف، وعودتهم لقضاء العطلة السنوية.

وارتفعت صافى التحويلات الجارية بدون مقابل خلال الفترة من يوليو إلى مارس 17/2018، مسجلة نحو 19.5 مليار دولار، مقابل 15.9 مليار دولار فى الفترة المقابلة، بنحو 3.6 مليار دولار.

وأضاف أن هناك أسباباً عالمية أخرى، تدفع العملاء لتفضيل الدولار فى هذه الفترة، منها ارتفاعه بعد قرار البنك المركزى الأمريكى، بزيادة أسعار الفائدة، وهو ما يشير إلى احتمال تأثير ذلك على أسعاره فى مصر.

وأكد أن هذا لا يقلق صانع القرار بأى حال من الأحوال، خاصة أنها تطورات متوقعة، فى ظل تحرير سوق الصرف، وترك التسعير للعرض والطلب، وبالتالى تحركت شهية المستثمرين وفقًا لما يروه من تغيرات على مستوى السوق، موضحاً أن وصول سعر الدولار إلى 18 أو 18.25 جنيه، أو نزوله تطور طبيعى وصحي.

وأيد محمد بدرة، عضو مجلس إدارة البنك العقارى، الرأى السابق بقوله إن ما يحدث كان أمرًا متوقعًا، فى ظل انخفاض أسعار الفائدة، وحلول أجل استحقاق شهادات %20، خاصة أن قاعدة عملائها هى بالأساس كانت تستثمر أموالها فى الدولار، لكنها تخلت عنه بعد التعويم لتستفيد من فارق سعر الفائدة الذى يصب فى مصلحة الجنيه المحلي.



وتابع أنه بعد قرار خفض أسعار الفائدة بواقع %2 خلال فبراير ومارس الماضيين، قرر عملاء التنازل عن مدخرات بالجنيه وتحويلها للدولار فى ظل توقعات محلية وعالمية بارتفاع سعره.



وحول مصدر الدولار قال بدرة، إن تحويلات المصريين بالخارج هى الممول الأكبر للزيادة، موضحاً أن للعميل مطلق الحرية فى الاحتفاظ بودائعه بالدولار، أو تحويل جزء منها للعملة المحلية للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، كما أن القطاع العائلى له مصادر دخل مختلفة واستثمارات متنوعة.

ويستحوذ القطاع العائلى على نحو %67 من إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بنهاية مايو، بينما استحوذ القطاع الخاص على نحو %27.2 من إجمالى الودائع بقيمة 10.87 مليار دولار، واستحوذ القطاع العام على %6.2 بقيمة 2.298 مليار دولار، تبعا لبيانات البنك المركزي.

ولفت تامر مصطفى، نائب مدير إدارة قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية، إلى أن العملاء أصحاب الشهادات %20 انقسموا إلى 3 أقسام مع حلول أجل استحقق الشهادة، أولهم جدد الشهادات بالفائدة الأقل، والثانى اتجه إلى الاستثمار فى الدولار، والقسم الثالث اتجه إلى الاستثمار فى العقارات.

وأشار إلى أن العملاء الذين اتجهوا للاستثمار فى الدولار هم الجزء الأكبر، ما أدى إلى ارتفاع كبير فى الودائع بالعملة الأجنبية خلال مايو الماضى، وأوضح أن نسبة كبيرة فضلت الاستثمار فى العقار، كونه الأكثر أمانًا.

وقال إن تثبيت «المركزى» أسعار الفائدة أواخر الأسبوع الماضى، سيلقى بظلاله على الودائع المحلية، ما سيدفعها إلى مزيد من الانخفاض خلال الشهور المقبلة، وفى المقابل زيادة فى الودائع الأجنبية، مضيفا أن البنك ثبت الفائدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لكن هناك توقعات بخفضها بنسبة تتراوح بين 1 و%2 فى الربع الأخير من العام الحالى.