عائد الأذون يواصل التراجع والبنوك تكثف عروض السندات

محمد سالم: واصل متوسط العائد على أدوات الدين المصرية قصيرة الأجل ( أذون الخزانة) تراجعه للأسبوع التاسع على التوالى، تأثرا بالمنافسة بين المؤسسات الأجنبية ونظيرتها المحلية على الاكتتاب للاستفادة من عوائدها التى لا تزال مغرية، فيما كثفت البنوك والمؤسسات المختلفة من عروضها للاكتتاب فى السندات ذات الآج

محمد سالم:

واصل متوسط العائد على أدوات الدين المصرية قصيرة الأجل ( أذون الخزانة) تراجعه للأسبوع التاسع على التوالى، تأثرا بالمنافسة بين المؤسسات الأجنبية ونظيرتها المحلية على الاكتتاب للاستفادة من عوائدها التى لا تزال مغرية، فيما كثفت البنوك والمؤسسات المختلفة من عروضها للاكتتاب فى السندات ذات الآجال الطويلة، والتى تحقق صعودا طفيفا منذ أسابيع.. يأتى ذلك وسط توقعات بخفض الفائدة على الجنيه فى اجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل.

وتقلص معدل هبوط مؤشر «المال IR » الذي يقيس متوسط العائد على الأذون المصرية الأسبوع الماضى، إلى 10 نقاط أساس مقارنة بـ 19 الأسبوع السابق، وحقق المؤشر 18.046 % مقابل %18.152 خلال الفترة نفسها، بينما بلغ معدل الانخفاض 165 نقطة أساس ( الـ 100 نقطة تعادل %1) مقارنة بالمستوى الذى سجله وقت صدور قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى.

فيما واصل العائد على السندات المحلية 5 و10 سنوات الصعود فى طروحات الأسبوع الماضى، بنسبة 17 و22 نقطة أساس على التوالى، بينما حقق انخفاضا كبيرا تراوح بين 200 و 300 نقطة خلال العام الأول من تدشين منظومة التعويم، وإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

ويخالف أداء أذون وسندات الخزانة المصرية توقعات أغلب المحليين، والذين أشاروا إلى اتجاهها لتسجيل صعود قياسى مع ارتفاع تكلفة الأموال بالبنوك، عقب قيام البنك المركزى بزيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى على الودائع بالعملة المحلية من 10 إلى %14.

ويتواكب هبوط العائد على أدوات الدين المحلية، مع تحسن أداء السندات الدولية لمصر فى الخارج، فقد سجل العائد على السندات أجل 10 أعوام والمستحقة فى 2027 ما دون %6 لأول مرة منذ طرحها فى يناير الماضى، كما سجل العائد على باقى الطروحات معدلات تراجع بين 88 و160 نقطة أساس، حسب تقرير بنك بى «إن بى باريبا» عن أسواق الدين الصادر الأسبوع قبل الماضى.

وقد تزامن مع قيام مؤسسة «استاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى برفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المحلى إلى إيجابية، بدلا من سلبية لكنها أبقت على التصنيف عند مستوى «ضعيف B-».

وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى عن هبوط متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوماً بنحو 20 نقطة أساس ليسجل %17.646 مقابل %17.853 فى الطرح السابق، لكن تغطية البنوك للعطاء تراجعت إلى 2.5 مرة من 3.5 فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 17.288 مليار جنيه عبر 276 عرضا، بينما قبلت «المالية» 188 عرضاً بقيمة 10.3 مليار بزيادة 3.2 مليار عن القيمة المطلوبة.

وقد تراجع متوسط العائد على أذون أجل 266 يوماً 11 نقطة أساس إلى %17.714 من %17.827 فى العطاء السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بنحو 8.2 مليار جنيه، فيما وافقت «المالية» على 86 عرضا فقط بقيمة 7 مليارات جنيه.

وهبط متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً 23 نقطة أساس، إلى %18.467، بعد وصول معدل التغطية إلى 2.6 مرة قيمة العطاء، بقيمة 17.8 مليار جنيه، عبر 270 طلباً، بينما قبلت «المالية» 126 عرضاً بقيمة 11.7 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات عن القيمة المستهدف الحصول عليها، والمقدرة بـ 6.75 مليار.

وانخفض متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً 18 نقطة أساس إلى %18.387، وتقلصت تغطية البنوك للعطاء إلى 1.9 مرة من 3.4 فى الطرح السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13 مليار جنيه، من خلال 244 طلباً، قبلت منها «المالية» 131 عرضاً بقيمة 7.7 مليار جنيه بزيادة مليار عن القيمة المستهدفة.

بينما صعد العائد على السندات بشكل طفيف، ليرتفع متوسط الفائدة على سندات أجل 5 سنوات 17 نقطة أساس إلى %15.762 بدلا من %15.583 فى العطاء السابق، وبلغ معدل تغطية البنوك للعطاء 2.3 مرة بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر 65 طلباً فيما قبلت «المالية» 28 عرضاً بواقع 1.25 مليار جنيه، وهى نفس القيمة المطلوبة.

وصعد متوسط العائد على سندات أجل 10 سنوات 22 نقطة أساس إلى %15.716، ووصل معدل تغطية العطاء إلى 2.2 مرة بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر 53 طلباً، لتقبل «المالية» 17 طلباً بقيمة 986 مليونا.

وعلى صعيد الطروحات الجديدة، رفعت «المالية» القيمة المستهدفة خلال الأسبوع الجارى لنحو 31 مليار جنيه من خلال 4 عطاءات أذون خزانة، موزعة بواقع 7.5 مليار جنيه بأجل 91 يوما، و نفس القيمة بأجل 182 و 16 مليار جنيه مقسمة بالتساوى على أجل 273 يوما و 364 يوما، و تعتزم طرح سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه، منها 1.5 مليار بأجل 3 سنوات ومليار بأجل 7 سنوات.

ومع استمرار ارتفاع مستويات السيولة النقدية لدى البنوك، قام البنك المركزي بتدشين عطاءين للودائع المربوطة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة تاريخية 110 مليارات جنيه، وسجلت قيمة الطرح للودائع متغيرة العائد 100 مليار لأجل 42 يوما، وبلغت قيمة العروض المقدمة من البنوك 105.3 مليار عبر 64 عرضا، وافق «المركزى» على 57 منها بقيمة 103.8 مليار جنيه، وسجل أقل عائد مقبول %19.25 وأعلى %19.320 والمتوسط %19.310

كما دشن «المركزي» العطاء الدوري للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 7 أيام بسعر فائدة %19.25، وقدمت البنوك 17 طلباً بقيمة 62.15 مليار، قبل البنك القيمة المطلوبة فقط بنسبة تخصيص %16.09 لكل بنك.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد البنك تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» و«المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.