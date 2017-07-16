عائد أذون 91 يوماً ينخفض 60 نقطة إلى 21.92%

متوسط فائدة أذون أجل 266 يوماً ترتفع 62 نقطة أساسهبة محمدشهد متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 91 يوماً تراجعاً بواقع 60 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل 1%) في ثاني عطاء يطرحه البنك المركزي بعد زيادة العائد على الكوريدور بنحو 200 نقطة أساس، وسجل متوسط العائد 21.92%، مقابل 22.523% خلال تعاملات

متوسط فائدة أذون أجل 266 يوماً ترتفع 62 نقطة أساس

هبة محمد

شهد متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 91 يوماً تراجعاً بواقع 60 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل 1%) في ثاني عطاء يطرحه البنك المركزي بعد زيادة العائد على الكوريدور بنحو 200 نقطة أساس، وسجل متوسط العائد 21.92%، مقابل 22.523% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما تراجع أعلى عائد 98 نقطة أساس إلى 22.001%، بينما ارتفع أدنى عائد 243 نقطة إلى 20.999%، مقابل 18.562% الأسبوع الماضي، وغطت البنوك العطاء 3.3 مرة.

ويدشن البنك المركزي عطاءات أذون الخزانة الحكومية لصالح وزارة المالية يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.

وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 266 يوماً 62 نقطة أساس، مسجلاً 21.775%، مقابل 21.155% الأسبوع الماضي، كما صعد أدنى وأعلى عائد 60 و61 نقطة أساس إلى 21.401% و22.1% على الترتيب، لتغطي البنوك العطاء بنحو 2.8 مرة قيمته.

ولم يفصح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي عن التفاصيل الأخرى للعطاءين، والخاصة بقيمة العروض المقدمة من البنوك وحجم القيمة التي حصلت عليها وزارة المالية من العطاءين بجانب الفائدة التي طلبتها البنوك، إلا أنه أوضح أن المالية طلبت الحصول على 13 مليار جنيه للعطاءين بواقع 6.750 مليار جنيه لأجل 266 يوماً ، و6.250 مليار جنيه لأجل 91 يوماً.

كان متوسط العائد على أذون الخزانة تخطي مستوى 22% بما يعتبر أعلى مستوى تاريخي منذ أكثر من 7 أعوام خاصةً بعد قيام البنك المركزي يوم الخميس 6 يوليو الماضي برفع سعر الكوريدور (عائد الايداع والاقراض لديه لليلة واحدة) بواقع 200 نقطة دفعة واحدة، بما انعكس بصورة مباشرة على توظيفات البنوك في تلك الأدوات .