عائد أذون 357 يومًا ينخفض بعد أسبوع من زيادة الاحتياطي الإلزامي

هبة محمدقال البنك المركزي المصري إن متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يومًا تراجع 59 نقطة مئوية ليسجل 17.853%، بعدما يزيد على أسبوع من تطبيق قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 14% من إجمالي الودائع.ويطرح البنك المركزي عطاءات أدوات الدين نيابة عن وزارة المالية يومي الخميس والأحد ل

هبة محمد





قال البنك المركزي المصري إن متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يومًا تراجع 59 نقطة مئوية ليسجل 17.853%، بعدما يزيد على أسبوع من تطبيق قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 14% من إجمالي الودائع.





ويطرح البنك المركزي عطاءات أدوات الدين نيابة عن وزارة المالية يومي الخميس والأحد لأذون الخزانة، ويوم الاثنين لسندات الخزانة طويلة الأجل.

وغطّت البنوك العطاء 3.5 مرة قيمته بواقع 23.6 مليار جنيه عبر 417 طلبًا، بينما قبلت وزارة المالية 58 عرضًا بقيمة 7.9 مليار بزيادة 1.2 مليار على القيمة المطلوبة.

ويخالف ذلك توقعات ارتفاع العائد تأثرًا بتراجع فوائض السيولة النقدية لدى البنوك التي تعد أحد العوامل الأساسية التى تتدخل في زيادة العائد على أدوات الدين.

كان متوسط العائد على أذون أجل 357 يومًا قد ارتفع، خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بنحو 57 نقطة إلى 18.447% بعد قرار رفع الاحتياطي الإلزامي.

وفسّر رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك انخفاض العائد برغبة البنك المركزي في خفض العائد من خلال بعض البنوك لضخ مزيد من السيولة في الاستثمار بتلك الأدوات، بما أدى إلى خفض العائد خلال تعاملات اليوم.

ورفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، يوم 3 أكتوبر الحالي، ويسري هذا القرار اعتبارًا من 10 أكتوبر.