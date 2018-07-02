عائد أذون الخزانة يقفز لأعلى مستوى منذ أغسطس

قفز العائد على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل (أذون الخزانة المحلية)، إلى أعلى مستوى فى 10 أشهر، خلال الأسبوع الماضى، مع تراجع شهية البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب، انتظارا لنتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى المصرى، الذى عقد الخميس الماضى، أسفر عن استقرار العائد على





قفز العائد على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل (أذون الخزانة المحلية)، إلى أعلى مستوى فى 10 أشهر، خلال الأسبوع الماضى، مع تراجع شهية البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب، انتظارا لنتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى المصرى، الذى عقد الخميس الماضى، أسفر عن استقرار العائد على الكوريدور عند مستوى %16.75 للإيداع، و%17.75 للإقراض.

ارتفعت الفائدة على الأذون أجل 3 أشهور 62 نقطة أساس، لتسجل %19.468، الأسبوع الماضى، أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس 2007، مقابل %18.841 فى الأسبوع قبل الماضى، كما قفز العائد على أذون 6 أشهر إلى %19.361 مقابل %18.739، بفارق 62 نقطة أيضا، ونتيجة لذلك سجل مؤشر “ALMAL IR “ الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل، صعودا بنحو 59 نقطة أساس، وبلغ %19.272 الأسبوع الماضى، مقابل %18.68 الأسبوع قبل الماضى.

قفز العائد على السندات أجل 3 أعوام نحو 86 نقطة أساس ليقترب من مستوى %17، وهو أعلى مستوى منذ مطلع يوليو الماضى، كما سجلت الفائدة على سندات 7 أعوام مستوى %17.027، فى أول طرح لها منذ شهرين تقريبا.

أشار رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، إلى أن ضعف تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة لطروحات الدين فى الأسبوع الماضى، انتظارا لقرار لجنة السياسة النقدية، التى أقرت تثبيت العائد فى اجتماعها الخميس الماضى.

هبط معدل تغطية الطروحات إلى 1.6 مرة فى المتوسط خلال الأسبوع الماضى مقابل 2.1 مرة فى الأسبوع السابق عليه.



يرجح مديرو الخزانة، والمتعاملين فى سوق الدين، استقرار معدلات الفائدة حتى نهاية الربع الأخير من العام الجارى، نظرا لتوقعات بارتفاع معدلات التضخم، إثر تعديل أسعار الطاقة، والمياه، والمواصلات، مؤخرًا، وعدد من رسوم الخدمات الإدارية.

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوى بالمدن، إلى 11.4 % فى مايو، من % 13.1 فى أبريل.

وعلى أساس شهرى تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين فى المدن إلى 0.2 فى المائة فى مايو من 1.5 فى أبريل.

أكد هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال ببنك التنمية الصناعية والعمال فى تصريح سابق لـ”المال”، أن جاذبية المستويات الحالية لعائد تمويل الدين الحكومى للمؤسسات المحلية والأجنبية، لا سيما مع صعود الدولار، وملامسته لمستوى 17.92 مؤخرا.

قال عبد الفتاح، إن أى تحرك لأسعار الفائدة على المدخرات أو أدوات الدين مرهونًا بمعدلات التضخم.

قال محافظ البنك المركزى، فى تصريح لـ”المال”، مطلع الشهر الجارى، إن صافى استثمارات الأجانب مستقر ولم يتأثر بشكل كبير، وأن الصناديق العالمية أكدت تفضيلها للسوق المصرية بين الأسواق الناشئة.

ذكر وزير المالية، محمد معيط، فى بيان، أن إجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية سجلت 19 مليار دولار، نهاية شهر مايو الماضى.

قال مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية، إن ارتفاع العائد مع صعود الدولار مقابل الجنيه من شأنه أن يجتذب السيولة من جديد فى الفترة المقبلة.

تستهدف وزارة المالية خفض متوسط العائد على الاقتراض عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى %14 فى المتوسط خلال العام المالى المقبل 2018 – 2019، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة الذى جرت مناقشته فى البرلمان مؤخرًا، وقلص البنك المركزى معدلات الفائدة 200 نقطة أساس، خلال الربع الأول من العام الحالى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.

تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 475.5 مليار جنيه، خلال الربع الأول “يوليو – سبتمبر” من العام المالى الجارى 2018 – 2019.

ذكرت المالية، فى جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة الذى أعلنته نهاية الأسبوع الماضى، أنها تطرح أذون خزانة آجال 91، و182، و273، و364 يومًا بقيم 250، و108، و105، و111.5 مليار جنيه على التوالى.

أضافت أنه خلال ذات الربع طرحت سندات أجل 3 أعوام “استحقاق يوليو 2021” بقيمة 8 مليارات جنيه، أجل 3 أعوام “استحقاق سبتمبر 2021 بقيمة 4 مليارات جنيه”.

أشارت إلى أنه يجرى طرح سندات أجل 5 أعوام “استحقاق يوليو 2023” بقيمة 12.5 مليار جنيه، وأجل 7 أعوام “استحقاق أغسطس 2025” بقيمة 6 مليارات جنيه.

أوضحت المالية أنها تطرح سندات أجل 8 أعوام “استحقاق يوليو 2026” بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 10 أعوام “استحقاق مايو 2027” بقيمة 9 مليارات جنيه.

وكشفت تعاملات سوق الدين فى الأسبوع الماضى، عن ارتفاع متوسط العائد على أذون 364 يوما 62 نقطة أساس، ليسجل %18.93 الأسبوع الماضى مقابل %18.31 فى آخر طرح، وهبطت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للعطاء لتصل إلى 1.4 مرة مقابل 2.7 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12.3 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 6.2 مليار جنيه، أقل 2.3 مليار جنيه، عن المستهدف من الطرح.

سجل متوسط العائد على أذون أجل 273 يومًا أكبر صعودًا بين فئات الأذون المختلفة، بلغ 90 نقطة أساس دفعة واحدة، ليصل إلى %19.362 مقابل %18.47 فى آخر طرح، وهبط معدل تغطية العطاء إلى 1.5 مرة بدلا من 2.6 مرة فى السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12 مليار جنيه، قبلت منها المالية 10.14 مليار جنيه، بزيادة 2.144 مليار عن القيمة المستهدفة.

صعد متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا 62 نقطة أساس تقريبا، ليصل إلى %19.361 الأسبوع الماضى، مقابل %18.739 الأسبوع قبل الماضى، رغم ارتفاع معدل تغطية الطرح ليصل إلى 1.9 مرة من 1.7 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة اقتربت من 13 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 9.5 مليار، بزيادة 1.250 مليار، عن القيمة المستهدفة من الطرح.

ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا 62 نقطة أساس تقريبا ليبلغ %19.468 مقابل %18.841 الأسبوع قبل الماضى ، ارتفعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 1.9 مرة مقابل 1.5 مرة فى الطرح الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.4 مليار جنيه، قبلت منها الوزارة 8.1 مليار جنيه، بزيادة قليلة بلغت 350 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، صعد العائد على السندات أجل 3 أعوام 86 نقطة أساس، ليصل إلى %19.976 الأسبوع الماضى، مقابل %16.115 فى الطرح الأخير، تزامنًا مع ارتفاع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 2.4 مرة مقابل 1.8 مرة فى السابق، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 4.3 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 1.14 مليار أقل 610 ملايين جنيه عن المستهدف.

زاد متوسط العائد على السندات أجل 7 أعوام، بشكل كبير مع عودة طرحها عقب إلغاءها لثلاثة أسابيع متتالية، وسجلت الزيادة 200 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل إلى %17 مقابل %15 فى آخر طرح نفذ، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى 1.1 مرة مقابل 1.4 مرة فى الطرح الأخير، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 1.3 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 405 ملايين جنيه، أقل 845 مليونا عن المستهدف.

رفعت وزارة المالية قيمة الاقتراض المستهدفة عبر أذون الخزانة الأسبوع الحالى بشكل طفيف، لتصل إلى 33 مليار جنيه مقابل 32 مليار جنيه الأسبوع الماضى، ويتوزع المستهدف من الطروحات بواقع 8.25 مليار عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما، و8 مليارات من أذون 266 يوما، و8.5 مليار جنيه، من أذون 357 يوما، وتعتزم المالية طرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه، منها 1.75 مليار بأجل 5 أعوام، و1.25 مليار لأجل 10 أعوام.

على صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى 70 مليار جنيه فى مزادى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد، خلال مزادى الأسبوع الماضى، وأعلن البنك المركزى ربط 30 مليار جنيه فى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور لأجل 49 يومًا، تستحق 15 أغسطس المقبل، وقدمت البنوك 16 عرضًا بقيمة 30.2 مليار جنيه، وبلغ أعلى سعر فائدة مطلوب %17.29 وأقل سعر %17.22 ومتوسط سعر الفائدة %17.273، بينما قبل المركزى 15 عرضًا بقيمة 30.05 مليار جنيه وبلغ أعلى سعر فائدة مقبول %17.28، وأقل سعر %17.22 ومتوسط السعر %17.273 .

فى ذات السياق طلب البنك المركزى ربط 40 مليار جنيه لأجل أسبوع بفائدة %17.25 ضمن مزاد الودائع ثابتة العائد، وقدمت البنوك 15 عرضًا بقيمة 57.85 مليار جنيه، قبل منها المركزى 40 مليارًا بنسبة تخصيص %69.14.

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، لتتقاضى البنوك نسبة ( Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.