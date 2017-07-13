عائد أذون الخزانة يقفز بين 94 و 112 نقطة أساس

هبة محمد:واصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182و 357 الارتفاع، إذ قفز بين 94 و 112 نقطة أساس، خلال تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات البنك المركزي.يطرح البنك المركزي أذون الخزانة، نيابة عن وزارة المالية، يومي الخميس والأحد، من كل أسبوع.وسجل متوسط العائد على أذون أجل 182 يوما 22.278% مقاب



هبة محمد:

واصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182و 357 الارتفاع، إذ قفز بين 94 و 112 نقطة أساس، خلال تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات البنك المركزي.

يطرح البنك المركزي أذون الخزانة، نيابة عن وزارة المالية، يومي الخميس والأحد، من كل أسبوع.

وسجل متوسط العائد على أذون أجل 182 يوما 22.278% مقابل 21.15% خلال الأسبوع الماضي، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 15.7 مليار جنيه عبر 472 طلبا، فيما قبلت وزارة المالية 78 عرضا بقيمة 8.971 مليار جنيه، بزيادة بما يقرب من 2.3 مليار جنيه.

كما بلغ متوسط العائد على أذون أجل 357 يوما 21.993% بدلا من 21.047 % الأسبوع الماضي، وغطت البنوك العطاء بنحو 4.1مرة بقيمة 27.8 مليار جنيه من خلال 314 طلبا، حصلت منها المالية على 106 عرضا، بقيمة 6.5 مليار جنيه.

كان متوسط العائد على أذون الخزانة سجل أعلى مستوياته الأسبوع الحالي وذلك منذ عام 2010، ليتجاوز مستوى 22% خلال عطائى الأحد الماضي ، ليرتفع متوسط العائد على أذون 273 يوماً 178 نقطة أساس (1.78% أى أن كل 100 نقطة أساس تعادل 1%)، محققاً 22.444% وقفز أعلى عائد إلى 22.729% فيما بلغ أدنى عائد 19.999%، وغطت البنوك العطاء بنحو 2.1 مرة قيمته.

كما ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً 155 نقطة أساس، محققاً 22.523%، وقفز أعلى عائد 188 نقطة أساس إلى 22.990%، بينما تراجع أدنى عائد 143 نقطة أساس إلى 18.562%.

يأتي ذلك بعد قيام البنك المركزي برفع العائد على الكوريدور بنحو ٢٠٠ نقطة أساس، يوم الخميس الماضي.