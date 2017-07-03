عائد أذون الخزانة يعاود الارتفاع

هبة محمد: عاود متوسط العائد على أذون الخزانة الارتفاع بمختلف آجاله، خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بنسب بين 4 و34 نقطة أساس ( كل 100 نقطة أساس تعادل %1) بما انعكس على أداء مؤشر المال IR الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ليرتفع لمستوى %20.45 مقابل %20.32 فى الاسبوع السابق

هبة محمد:

عاود متوسط العائد على أذون الخزانة الارتفاع بمختلف آجاله، خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بنسب بين 4 و34 نقطة أساس ( كل 100 نقطة أساس تعادل %1) بما انعكس على أداء مؤشر المال IR الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ليرتفع لمستوى %20.45 مقابل %20.32 فى الاسبوع السابق له.

وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 273 يوماً 34 نقطة أساس ليصل إلى 20.662 %، وقفز أعلى عائد 58 نقطة أساس ليسجل %21.25، وغطت البنوك العطاء بنحو1.1 مرة بأكثر من 6.7 مليار جنيه عبر 139 طلباً، قبلت منها «المالية» ما يزيد على 5.3 مليار جنيه من خلال 134 عرضاً بأقل 608 ملايين جنيه عن القيمة المستهدف الحصول عليها عند تدشين العطاء المقدرة بواقع 6 مليارات جنيه.

وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 364 يوماً 11 نقطة أساس، محققاً %20.39، وغطت البنوك العطاء بنحو 1.6 مرة بقيمة 9.8 مليار جنيه عبر 203 طلبات، قبلت منها وزارة المالية 6.4 مليار عبر 147 عرضاً بزيادة 492.8 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة.

كما صعد متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً 11 نقطة أساس، مسجلاً %20.375، وغطتا البنوك العطاء 1.2 مرة بقيمة 7.7 مليار جنيه من خلال 185 عرضاً، قبلت منها وزرة المالية 5.5 مليار جنيه عبر 162 طلباً.

أيضاً ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً 4 نقاط أساس، وارتفع إلى %20.413، بعد تغطية العطاء 1.8 مرة بقيمة 11.5 مليار جنيه عن طريق 161 طلباً، حصلت منها المالية على 7.4 مليار جنيه بزيادة 2.9 مليار جنيه عن القيمة المستهدف الحصول عليها والبالغة 6.5 مليار جنيه.

فيما شهد متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات تراجعاً بنسبة 26 نقطة أساس وسجل %18.271، وغطت البنوك العطاء 1.4 مرة بقيمة 2.4 مليار جنيه قبلت منها المالية مليار جنيه، وتراجع أيضاً متوسط العائد على سندات اجل 7 سنوات 16 نقطة أساس، محققاً %18.377، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 1.5 مليار جنيه بواقع مرتين قيمة العطاء، عبر 33 عرضاً، قبلت منها «المالية» 25 طلباً بقيمة 750 مليون جنيه.

وخلال الأسبوع قبل الماضى، أعلنت وزارة المالية المصرية على موقعها الإلكترونى أنها ستعجل موعد طرح أذون وسندات الخزانة، نظراً لعطلة عيد الفطر المبارك لذا ستدشن أذون خزانة آجال 182، 364 يوماً، وسندات أجل 7 سنوات (إعادة فتح)، وأذون 91، 273 يوماً وسندات أجل 3 سنوات (إعادة فتح) فى نهاية نفس الأسبوع.

بينما شهدت تعاملات العطاء السابق له تراجعاً جماعياً لعائد أذون الخزانة باستثناء أذون أجل 182 يوماً الذى ارتفع بنسبة طفيفة بلغت نقطة واحدة أساس، فيما تراوحت نسبة الزيادة لعائد آجال الأذون الأخرى بين نقطة و31 نقطة أساس.

وتراجع متوسط العائد على أذون أجل 266 يوماً انخفاضاً بواقع 31 نقطة أساس إلى %20.35، وذلك رغم تراجع معدلات تغطية البنو للعطاء بنحو 1.4 مرة، بقيمة 8.4 مليار جنيه عبر 181 طلباً، قبلت منها الوزارة 121 عرضاً بقيمة 6 مليارات.

أيضاً انخفض متوسط العائد على أذون أجل 357 يوماً 18 نقطة أساس، محققاً %20.307، بعد تغطية البنوك العطاء 2.5 مرة، بقيمة 14.9 مليار جنيه، عبر 289 طلباً حصلت منها وزارة المالية على 6.643 مليار جنيه بزيادة 643.450 مليون جنيه عن القيمة المستهدف الحصول عليها.

كما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً بنسبة طفيفة بلغت نقطة أساس واحدة، مسجلاً %20.244، ووصلت معدلات تغطية العطاء إلى 1.6 مرة بقيمة 9.9 مليار جنيه عبر 264 طلباً، قبلت منها وزارة المالية على 6.8 مليار بزيادة 639.6 مليون.

وتراجع متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات 21 نقطة أساس إلى %18.346 وقدمت البنوك سيولة بقيمة 2.4 مليار جنيه بنحو 3.3 مرة قيمة العطاء قبلت منها «المالية» ما يزيد على 823 مليون جنيه عبر 26 طلباً، بزيادة 73 مليونا عن القيمة المطلوبة.

أيضاً تراجع متوسط العائد على سندات أجل 5 سنوات 12 نقطة أساس إلى %18.349 وغطت البنوك العطاء 3.1 مرة بقيمة 2.3 مليار جنيه عبر 86 طلباً، حصلت منها «المالية» على 750 مليون جنيه.

وتعتزم وزارة المالية تدشين أذون خزانة بقيمة 26 مليار جنيه فى الأسبوع المقبل، آجال 91، 182، 266، و357 يوماً، كما تنوى طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه آجال 5 و10 سنوات.

وعلى صعيد آخر، لم يطرح البنك المركزى العطاء الدورى للودائع المربوطة ثابتة العائد منذ منتصف يونيو لكنه دشن عطاء الودائع المربوطة ذات العائد المتغير يومى الثلاثاء والاربعاء من الأسبوع قبل الماضى.

تأتى تلك الخطوة بعد طرح البنك أقل قيمة لعطاء الودائع ثابتة العائد منذ تطبيق قرار تعويم الجنيه بواقع 5 مليارات جنيه على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأشارت بيانات البنك المركزى أنه دشن يوم الثلاثاء عطاء الودائع متغيرة العائد بقيمة 15 مليار جنيه مقابل 45 مليارا فى المزاد الماضى، وتراجع متوسط العائد %1.66، ليسجل %19.229، وانخفض أعلى عائد %1.5 إلى %19.45، كما تراجع أقل عائد للعطاء %1.4 إلى %19، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 17.133 مليار جنيه عبر 32 طلباً، قبلها البنك المركزى كاملةً.

وطرح يوم الاربعاء قبل الماضى العطاء الدورى للودائع ذات العائد المتغير بقيمة 40 مليار جنيه، بينما قبل نحو 45 مليار جنيه عبر 25 طلباً، بعد تقديم البنوك سيولة بقيمة 46.150 مليار جنيه من خلال 37 عرضاً، فيما ارتفع متوسط العائد %1.6 ليسجل %20.925، مقابل %19.229 فى العطاء السابق، كما صعد أقل وأعلى عائد %1.5 إلى %20.5 و%20.95 على الترتيب.

وعلق هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية على تذبذب حركة العائد على أدوات الدين بأنه لا يمكن تفسير ذلك فى الوقت الراهن خاصةً فى ظل قصر الفترة الزمنية لذلك، كما أن تلك الفترة صاحبها انتهاء شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك بما يشير إنها فترة زمنية قصيرة واستثنائية.

كما لفت إلى صعوبة التكهن باتجاهات العائد فى الفترة المقبلة، وإنما يعتمد على عدة عوامل أهمها حجم السيولة لدى البنوك وكثافة دخول الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين.



