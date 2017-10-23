عائد أدوات الدين الحكومى يواصل التراجع بمعدلات طفيفة

❐ مؤشر «المال IR» ينخفض إلى%18.46 مقابل %18.72 الأسبوع قبل الماضى ❐«المالية» تحصل على 36.7 مليار جنيه بزيادة 10.2 مليارهبة محمدتراجع العائد على أدوات الدين الحكومى، مجدداً بمعدلات طفيفة باستثناء أجل 364 يوماً، وذلك بعد أسبوع من ارتفاعه تأثراً بزيادة الاحتياطى الإلزامى لدى

❐ مؤشر «المال IR» ينخفض إلى%18.46 مقابل %18.72 الأسبوع قبل الماضى

❐«المالية» تحصل على 36.7 مليار جنيه بزيادة 10.2 مليار

هبة محمد

تراجع العائد على أدوات الدين الحكومى، مجدداً بمعدلات طفيفة باستثناء أجل 364 يوماً، وذلك بعد أسبوع من ارتفاعه تأثراً بزيادة الاحتياطى الإلزامى لدى البنوك، مما انعكس على أداء مؤشر «المال IR » الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل لينخفض إلى %18.46 مقابل %18.72، الأسبوع قبل الماضي.

وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوماً 12 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) إلى %18.951 وقدمت البنوك سيولة بقيمة 17.7 مليار جنيه عبر 323 طلباً، قبلت منها وزارة المالية 148 عرضاً بقيمة 8.7 مليار جنيه، بزيادة 2.2 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة.

وتراجع أيضاً متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً 10 نقاط إلى %18.984، وغطت البنوك 2.6 مرة بأكثر من 17 مليار جنيه، فيما قبلت «المالية» ما يزيد عن 9 مليارات جنيه بزيادة 2.5 مليار عن القيمة المستهدفة بواقع 6.5 مليار جنيه.

و انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 273 يوماً 4 نقاط، محققاً %17.977، وغطت البنوك العطاء 2.6 مرة بقيمة 17.2 مليار جنيه، فيما حصلت «المالية» على 9.7 مليار جنيه بزيادة أكثر من 2.9 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة البالغة 6.750 مليار جنيه.

وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 364 يوماً 11 نقطة إلى %17.985 وقدمت البنوك سيولة بواقع 29.3 مليار جنيه عبر 484 طلباً، بينما قبلت «المالية» 133 عرضاً بقيمة 9.3 مليار جنيه بزيادة 2.5 مليار عن القيمة المطلوبة.

و زاد متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات 37 نقطة إلى %15.467، وغطت البنوك 2.6 مرة بنحو 3.8 مليار جنيه عبر 104 عروض، بينما قبلت «المالية» 60 طلباً بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وارتفع متوسط العائد على سندات الخزانة الحكومية أجل 7 سنوات 28 نقطة، مسجلاً %15.501 وغطت البنوك العطاء 1.8 مرة بقيمة 2.2 مليار جنيه من خلال 41 طلباً، فيما حصلت «المالية» على 19 عرضاً بقيمة مليار جنيه.

وتشير بيانات البنك المركزى إلى حصول «المالية» على أكثر من 36.7 مليار جنيه، بزيادة 10.2 مليار جنيه، والتى كانت تعتزم الحصول على 26.5 مليار فقط.

وتعتزم «المالية» اقتراض 26.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، آجال 91، 182، 266و357 يوماً، وسندات خزانة بقيمة 2.250 مليار جنيه بقيمة 1.250 مليار لأجل 5 سنوات، وبواقع مليار لسندات أجل 10 سنوات.

على صعيد آخر، دشن «المركزي» عطاء الودائع ذات العائد المتغير، بقيمة 40 مليار جنيه، لآجال 42 يوماً، وسجل متوسط الفائدة %19.307 و بلغ أدنى عائد %19.100 و%19.39 لأعلى عائد، وقدمت البنوك 59 طلباً بقيمة 48.880 مليار جنيه، فيما قبل «المركزي» 56 عرضاً بواقع 48.610 مليار.

و طرح «المركزي» العطاء الدورى للودائع المربوطة ذات العائد الثابت بواقع 10 مليارات جنيه لأجل 7 أيام بفائدة 19.25 % وقدمت البنوك 45.6 مليار جنيه عبر 14 طلبا.

و تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.