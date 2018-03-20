عائدات قناة السويس تسجل 435.8 مليون دولار فبراير الماضي

نادية صابر:سجلت عائدات قناة السويس، في فبراير الماضي 435.8 مليون دولار، بزيادة 16% مقارنة بشهر فيراير العام الماضي والذي سجل 375.3 مليون دولار حسبما أكد موقع بوابة مصر التابع لمجلس الوزراء، بينما سجل تراجعا مقارنة بشهر يناير الماضي بنسبة 3.5% والذي سجل 452 مليون دولار، لأن شهر فبراير تقل فترته عن

نادية صابر:

سجلت عائدات قناة السويس، في فبراير الماضي 435.8 مليون دولار، بزيادة 16% مقارنة بشهر فيراير العام الماضي والذي سجل 375.3 مليون دولار حسبما أكد موقع بوابة مصر التابع لمجلس الوزراء، بينما سجل تراجعا مقارنة بشهر يناير الماضي بنسبة 3.5% والذي سجل 452 مليون دولار، لأن شهر فبراير تقل فترته عن شهر يناير مما ينعكس علي أعداد السفن والحمولات والعائدات بشكل طبيعي، خاصة أن متوسط العبور في اليوم الواحد بالقناة يتجاوز الـ45 سفينة.

كما سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس، في فبراير الماضي، عبور 1319 سفينة بزيادة بلغت 2.6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والتي سجلت عبور 1286 سفينة.

كما أكدت إحصائيات الملاحة بقناة السويس أن الحمولات العابرة سجلت 83.4 مليون طن بزيادة 10.9% مقارنة بعبور 75.3 مليون طن خلال فبراير 2017.

وأكدت الإحصائيات أن الزيادة في سفن الغاز الطبيعي بنسبة 67.6% وسفن الصب بنسبة 0.9%، بجانب زيادة في سفن الحاويات بنسبة 10.6% وزيادة في حاملات الجرارات بنسبة 21.6% و4.9 % زيادة في حركة حاملات السيارات قادت ارتفاع حركة السفن والحمولات خلال فبراير 2018.

كما شهد فبراير الماضي عبور 5 سفن ركاب فقط، مقابل عدم مرور أيه سفن ركاب في فبراير العام الماضي.

وكشفت الإحصائيات عن تراجع في حركة البترول العابرة للقناة بنسبة 3.8% خلال فبراير الماضي ، والتي سجلت عبور 329 ناقله مقابل عبور 342 ناقله في فبراير العام الماضي . بجانب تراجع اخر في سفن البضائع العامة بنسبة 1.6% حيث سجلت عبور 102 سفينة مقابل عبور 134 سفينة في فبراير العام الماضي .

وكشف الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة ، خلال زيارة ولي عهد السعودية اليوم الإثنين إلي الإسماعيلية، عن ارتفاع عائدات شهري يناير وفبراير في العام الجاري إلي 887 مليون دولار، مقارنة بعائدات نفس الشهرين العام الماضي، والذي حققا 771 مليون دولار بزيادة 15%.

وأوضح أن الإيرادات مقومة بالجنيه المصري سجلت 15.6 مليار جنيه خلال يناير وفبراير الماضيين، بزيادة بلغت13.6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والتي سجلت 13.7 مليار جنيه.

وأضاف أن الحمولات العابرة خلال يناير وفبراير الماضيين سجلتا 171.2 مليون طن بزيادة 17%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والتي سجلت 154 مليون طن، مؤكدا أن قناة السويس تخطت العام الماضي نحو المليار طن، متوقعا ارتفاعها خلال العام الجاري.