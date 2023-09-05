عائدات سندات الخزانة الأمريكية تواصل التعافي وترتفع 0.2% الثلاثاء

شهدت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، صعودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 0.2%، لتواصل التعافي للجلسة الثانية على التوالي من أقل مستوى فى 3 أسابيع عند 4.060%، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي، حسبما ذكر موقع إنفيستنج دوت كوم.

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة وسط بحث المتعاملين المستمر عن أدلة جديدة تخص احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية هذا العام.

واستمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، حيث تتسع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة.