أعلنت تسلا، عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية للتو عن أرباح الربع الأول لعام 2022 وتجاوزت توقعات المحللين فيما يتعلق بالربح الأعلى والأخير. ها هي الأرقام الرئيسية، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية.

وبلغت عائدات السيارات 16.86 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 87٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وقفز إجمالي هوامش السيارات إلى مستوى قياسي بلغ 32.9٪ مع إعلان تسلا عن ربح إجمالي قدره 5.54 مليار دولار في قطاعها الرئيسي. شكلت الاعتمادات التنظيمية 679 مليون دولار من عائدات السيارات في الربع الأول.

وقالت الشركة إن نمو الإيرادات كان مدفوعًا جزئيا بزيادة في عدد السيارات التي سلمتها تسلا، وزيادة متوسط أسعار المبيعات.

في وقت مبكر من هذا الشهر، أبلغت تسلا عن تسليمات سيارات بقيمة 310،048 في الربع الأول، وهو أقرب تقدير تقريبي للمبيعات كشفت عنه الشركة.

وشكلت سيارات الطراز 3 والطراز Y ، ما نسبته 95%، أو 295,324 وحدة من عمليات التسليم في الفترة المنتهية في الـ 31 من مارس 2022.

وقال زاكاري كيركورن المدير المالي في “تسلا” وكذا إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة إن تسلا لا تزال واثقة من أنها يمكن أن تنمو بنسبة 50٪ على الأقل فوق أرقام 2021. ومع ذلك، لاحظ التنفيذيون أن الشركة فقدت حوالي شهر من “حجم البناء” في شنغهاي بسبب عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضح كيركورن: “الإنتاج يستأنف عند مستويات محدودة، ونعمل على العودة إلى الإنتاج الكامل بأسرع ما يمكن”.

على الرغم من هذا التباطؤ، قال ماسك: “يبدو أننا سنكون قادرين على إنتاج مليون ونصف مليون سيارة هذا العام.”

وحذر من أن العملاء الذين يطلبون طلباتهم الآن يواجهون قائمة انتظار طويلة، وأن بعض طلباتهم لن تصل حتى العام المقبل.

واعترف ماسك أيضًا بأن التقدم في القيادة الذاتية يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا.

وشجع ماسك الناس على الانضمام إلى برنامج FSD Beta من Tesla ، والذي يتطلب من مالكي السيارة الكهربية شراء أو الاشتراك في حزمة مساعدة السائق المتميزة FSD من الشركة أولاً ، ثم تحقيق درجة عالية من سلامة السائق FSD .

ورفض ماسك الإدلاء بتفاصيل عن روبوتاكسي “مستقبلي” قال إن الشركة تعمل عليه الآن في أوائل أبريل. وقال إن تسلا ستقيم حدثًا لروبوتات الأجرة العام المقبل ، وتهدف إلى زيادة حجم الإنتاج في عام 2024.

في قطاع الطاقة، انخفضت عمليات نشر الطاقة الشمسية لشركة تسلا بمقدار النصف تقريبًا لتصل إلى 48 ميجاوات في الربع الأول من عام 2022 مقارنةً بالوقت نفسه من العام الماضي.