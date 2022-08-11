عائدات المصرية للاتصالات من نشاط الكابلات البحرية تقفز 184.8 مليون جنيه

قفزت إيرادات الشركة المصرية للاتصالات we من وحدة أعمال النواقل الدولية ( الكابلات البحرية ) خلال النصف الأول من 2022 لتصل إلي 2 مليار و 334 مليون و 34 ألف جنيه مقارنة بـ 2 مليار و 149 مليون و 210 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021 بزيادة قدرها 184.8 مليون جنيه

وبحسب القوائم المالية المجمعة الصادرة عن الشركة اليوم الخميس ، ارتفعت كذلك عائدات الشركة خلال أول 6 أشهر من العام الجاري من نشاطها والذي يتضمن كلا من وحدة أعمال المسكن والاتصالات الشخصية ووحدة أعمال الشركات والمؤسسات ووحدة أعمال المشغلين والنواقل الدولية والدولي ( المكالمات الدولية ) بقيمة بلغت 3 مليارات و28 مليون و426 ألف جنيه

وأرجعت الشركة السبب وراء زيادة إيرادات النشاط إلي نمو عائدات وحدة أعمال المسكن والاتصالات الشخصية بقيمة 1.7 مليار جنيه نتيجة زيادة الإيرادات الناتجة من خدمات التليفون الثابت والمحمول وتقديم خدمة الأنترنت الأرضي ، بالإضافة إلي زيادة إيرادات وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي بقيمة بلغت 441.8 مليون جنيه ، وزيادة عائدات وحدة أعمال المشغلين بمبلغ 394.1 مليون نتيجة لنمو إيرادات خدمات الإتاحة . كما ارتفعت أيضا ايرادات الشركة من وحدة أعم