عائدات السندات الأمريكية تقفز لأعلى مستوى منذ 2008

إعداد– عبد الغفور أحمد محسنقفزت عائدات السندات الأمريكية "أجل عامين" بأكثر من 2% مسجلة أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008، وفقًا لوكالة "بلومبرج".وشهدت الأشهر الـ14 الماضية، ارتدادًا عكسيًّا ملحوظًا في عائدات السندات أجل عامين، وهي الأكثر حساسية في تكوين توقع

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





قفزت عائدات السندات الأمريكية “أجل عامين” بأكثر من 2% مسجلة أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.

وشهدت الأشهر الـ14 الماضية، ارتدادًا عكسيًّا ملحوظًا في عائدات السندات أجل عامين، وهي الأكثر حساسية في تكوين توقعات مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأمريكي).

كانت عائدات الكوبون قد انخفضت بنحو 1% خلال عام 2016، لكنها عاودت الارتفاع عقب انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحافظت على صعودها خلال 2017.

وقال جينادي جولدبيرج، المحلل الاستراتيجي لدى شركة تي دي للأوراق المالية، إن أرقام التضخم التي جرى الكشف عنها مؤخرًا رفعت توقعات السوق بزيادة مقبلة في أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي في مارس المقبل.