عائدات أقساط التأمين في الصين تهبط 8% فى 4 أشهر

خالد بدر الدينأعلنت، اليوم الاثنين، اللجنة الصينية لتنظيم البنوك والتأمين أن عائدات الأقساط فى قطاع التأمين في الصين تراجعت بأكثر من 7.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، لتنزل إلى حوالى 1.7 تريليون يوان (حوالي 260 مليار دولار أمريكى ) برغم قيام السلطات بتن

خالد بدر الدين

أعلنت، اليوم الاثنين، اللجنة الصينية لتنظيم البنوك والتأمين أن عائدات الأقساط فى قطاع التأمين في الصين تراجعت بأكثر من 7.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، لتنزل إلى حوالى 1.7 تريليون يوان (حوالي 260 مليار دولار أمريكى ) برغم قيام السلطات بتنظيم القطاع لنزع فتيل المخاطر المالية.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن شركات التأمين على الممتلكات حققت زيادة واضحة بنسبة 16.1%، ولكن شركات التأمين على الحياة سجلت انخفاضا بنسبة 13.6 % ولكن بدأت عائدات أقساط التأمين على الحياة في التعافي في مارس وأبريل الماضيين بزيادة 6.1% و 9.9% على التوالي بالمقارنة بنفس الشهرين العام الماضى.

واستمرت أعمال التأمين عبر الإنترنت في التوسع حيث حققت شركات التأمين عبر الانترنت فقط زيادة في عائدات الأقساط بنسبة 85% خلال الشهور الأربعة الأولى من هذا العام لترتفع إلى 4.5 مليار يوان، بينما بلغ حجم الاستثمار المتميز من قبل شركات التأمين 15.4 تريليون يوان في نهاية أبريل بزيادة 3.2 % عن بداية العام مع عائدات بنسبة 1.57 % في نفس الشهور الأربعة كما بلغ إجمالي أصول صناعة التأمين 17.3 تريليون يوان في نهاية أبريل بزيادة بنسبة 3.6 % عن بداية العام.