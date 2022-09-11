ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. المؤشرات تكشف فرص طلاب الشعبة العلمية

تشير مؤشرات ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 إلى أنه يوجد تشابه كبير بين تنسيق 2022 وتنسيق 2021 ولذلك بسبب اقتراب نسبة النجاح بين العامين والمجاميع، وتؤكد المؤشرات أن طلاب الشعبة العلمية لديهم فرصة أكبر بالالتحاق بكليات مقابل الشعبة الأدبية.

وبدأ مكتب التنسيق أعمال ترشيح طلاب المرحلة الثالثة، أنها متاحة بعد قليل.. نتيجة تنسيق المرجلة الثالثة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وفقا لدرجاتهم إلى الكليات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023، على أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بعد قليل من تنسيق المرحلة الثالثة 2022، مثلما حدث في تنسيق المرحلتين السابقتين.

تنشر بوابة «المال نيوز»، في السطور التالية، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022..

ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

بدأ الطلاب والطالبات اليوم الأحد 11 سبتمبر، في البحث عن موعد الإعلان عن النتائج، عقب غلق باب تسجيل الرغبات.

يتيح موقع التنسيق الإلكترونى https://tansik.digital.gov.eg/application/ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، حيث يتيح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى اضغط هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/ عند ظهورها.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

كشفت مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، عن وجود أماكن خالية بالكليات والمعاهد، منها كليات الحقوق والآداب بنظام الانتساب الموجه لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم – علمي رياضة)، إضافة إلى كليات القدرات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشعبة الأدبية منها كليات التربية الرياضية والتربية النوعية والتربية الموسيقية والتربية الفنية، والمعاهد العليا الخاصة المتوسطة.

وجاءت المؤشرات كالأتي خاصة في الكليات الأبرز في وكانت الحقوق انتساب موجه 57% والآداب انتساب موجه 59% وتربية فنية قد تصل لـ55% وتربية رياضية بنات وبنين 55% والخدمة الاجتماعية قد تصل لـ 56.5% ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 54% .

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يمكن للطلاب الاستعلام على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، فور اعتمادها وإعلانها رسميا على موقع التنسيق من قبل وزارة التعليم العالي، من خلال الخطوات التالية:

اضغط على هذا موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/application/ .

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك ورقمك السري.

ستظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك إليها.

اطبع بطاقة الترشيح التي ستظهر لك واحتفظ بها.

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