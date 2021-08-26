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ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالي: http://portal.moe.gov.eg/Exams/Pages/default.aspx
جهاد سالم 1:33 م, الخميس, 26 أغسطس 21 1:33 م, الخميس, 26 أغسطس 21

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ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

واعتمدت معظم المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني.

نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالي: http://portal.moe.gov.eg/Exams/Pages/default.aspx

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني، بالاسم ورقم الجلوس، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، أو من خلال موقع المحافظة التابعين لها.

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طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني

  • الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بإعلان نتائج طلاب التعليم الأساسي.
  • اختيار الاستعلام عن النتيجة.
  • تحديد دور الامتحانات (أول، ثاني).
  • كتابة بيانات الطالب (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة…).
  • كتابة بيانات المدرسة المقيد بها.
  • كتابة رقم جلوس الطالب.
  • الضغط على زر الاستعلام.
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بقلم جهاد سالم

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