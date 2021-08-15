ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة 51.25٪. نتيجة الثانوية الازهرية 2021 وبلغت نسبة النجاح في القسم الأدبى 46.5%، والعلمى 61.65%. واشار الضويني إلي إنه سيتم نشر نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر…

اعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة 51.25٪.

نتيجة الثانوية الازهرية 2021

وبلغت نسبة النجاح في القسم الأدبى 46.5%، والعلمى 61.65%.

واشار الضويني إلي إنه سيتم نشر نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 إلكترونيا باستخدام الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

وللحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ، يمكن الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي : https://www.azhar.eg/splash.html

ولفت وكيل الأزهر الشريف إلي أن هناك محافظات لم يرصد فيها غش وهى الإسماعيلية والسويس والوادى الجديد والبحر الأحمر.