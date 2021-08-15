لايف

ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة 51.25٪. نتيجة الثانوية الازهرية 2021 وبلغت نسبة النجاح في القسم الأدبى 46.5%، والعلمى 61.65%. واشار الضويني إلي إنه سيتم نشر نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر…

جهاد سالم 2:24 م, الأحد, 15 أغسطس 21 2:24 م, الأحد, 15 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة 51.25٪.

نتيجة الثانوية الازهرية 2021

وبلغت نسبة النجاح في القسم الأدبى 46.5%، والعلمى 61.65%.

واشار الضويني إلي إنه سيتم نشر نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 إلكترونيا باستخدام الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة تستعرض مستجدات كورونا وانتقال سلالة دلتا.. واستقبال 3 لقاحات الشهر الجاري

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

وللحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ، يمكن الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي : https://www.azhar.eg/splash.html

ولفت وكيل الأزهر الشريف إلي أن هناك محافظات لم يرصد فيها غش وهى الإسماعيلية والسويس والوادى الجديد والبحر الأحمر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

وزير الري يتفقد معدلات تنفيذ محطة مياه بحر البقر

أماني العزازي 12:50 م, الأحد, 15 أغسطس 21

بينها عمليات جراحية لأطفال ورعاية مسجون.. منظومة الشكاوى الحكومية تواصل إغاثة المواطنين

صفية حمدي 11:45 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

الاستعلام الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

جهاد سالم 10:45 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

تصاعد الرفض الشعبي للشهادة الطبية المطلوبة لارتياد الأماكن العامة في فرنسا

أحمد فراج 10:38 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

حالة الطقس اليوم الأحد 15-8-2021 في مصر.. شديد الحرارة واضطراب بالبحر الأحمر

دعاء محمود 12:55 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

الصحة: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

المال - خاص 12:48 ص, الأحد, 15 أغسطس 21