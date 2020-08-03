ظهور طيور النوارس والدولفين بشواطئ «وادى الجمال» في البحر الأحمر (فيديو)

نشرت وزارة البيئة مقطعي فيديو بشأن ظهور طيور النوارس والدولفين بشواطئ محمية وادى الجمال في البحر الأحمر.

ونقل المقطع الأول ظهور طيور النوارس بشواطىء محمية وادى الجمال بالبحر الأحمر.

كما نقل المقطع الثاني ظهور الدولفين بمحمية وادى الجمال.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قامت في وقت سابق بجولة تفقدية لمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة تنفيذ قرار فتح محميات جنوب سيناء و البحر الاحمر للزوار مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للتعامل مع الأزمة الراهنة لعودة الحياة الى قطاع السياحة البيئية مع الحفاظ على سلامة الزوار و الانظمة البيئية رافقها خلال الجولة رئيس مجلس مدينة مرسى علم وعدد من قيادات قطاع المحميات بالوزارة .

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على اهمية محمية وادى الجمال للسياحة البيئية عالميا حيث تعد منطقتى حنكوراب والقلعان من اجمل شواطىء العالم بالإضافة الى الطبيعة التراثية والثقافية الفريدة للمنطقة و التى تميزها و يحافظ عليها السكان المحليين بالمنطقة كجزء اساسى ولا غنى عن دورهم في مسارات التنمية التى تنفذها الوزارة.

وأكدت فؤاد ان مصر تشهد حاليا تحولا تنمويا سريعا في كافة المجالات ومنها حماية المحميات الطبيعية و تطويرها للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، من خلال تطويرها و ادارتها طبقا للنظم العالمية والتى تحقق الحفاظ على تلك الموارد مع تعظيم فرص الاستمتاع بها حيث وجهت بالبدء فى تطوير محمية وادى الجمال باعداد دراسة التقييم الاستراتيجى البيئى للمحمية وكذلك اعداد دراسة لتقييم الفرص الاستثمارية للمحمية و خطة استخدام الاراضى وفق للحساسية البيئية للحفاظ على موارد المحمية وتنوعها البيولوجى الفريد مع دمج تراثها الثقافى والاجتماعى فى خطط التطوير بما يضعها ضمن اهم المحميات الجاذبة للسياحة عالميا و نمودجا حقيقيا للتنمية المستدامة التى يراعى فيها كافة الابعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية وكذلك دمج القطاع الخاص .

و شملت الجولة زيارة متحف بيت العبابدة و الذى يعد نموذج حقيقي متكامل للتنمية المستدامة القائمة على التعاون بين شركاء العمل البيئى حيث تم تطويره مؤخرا بالتعاون بين الوزارة متمثلة فى احد المشروعات القائمة والقطاع الخاص متمثل فى احد الفنادق المهتمة بالسياحة البيئية بالمنطقة والمجتمع المحلى الذى يعد محور اساسى لكافة اعمال التطوير بالمحميات لانهم حماة الموارد الطبيعية والتراث الثقافى والبيئى على مدار السنين لنا و للاجيال القادمة .

والتقت فؤاد بعدد من زوار المحمية و السياح و الذين اشادوا بالاجراءات الاحترازية بالمحمية و النظام المتبع بالاضافة الى طبيعة المحمية الفريدة .

جدير بالذكر أن محمية وادى الجمال على ساحل البحر الأحمر تتميز بتنوعها الفريدة والذى يصم طيور مهاجرة.. وشواطئ صافية بالإضافة إلى كائنات برية وبحرية وأنواع من النباتات النادرة و هو ما يجعلها نموذج فريد للطبيعة الخلابة التى يتواجد فيها أنواع نادرة من الأشجار والنخيل و الكائنات الحية.