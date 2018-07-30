ظهور ضعيف للاستثمار العقارى بشركات الأعمال العام بالبورصة

■ «مصر العليا» تضخ 22 مليون جنيه بالنشاط الجديد ■ مستهدفات منخفضة لشركات المطاحن خلال العام المالى الحالى شريف عمرلجأت العديد من شركات قطاع الأعمال العام المقيدة فى البورصة فى الآونة الأخيرة، لإضافة نشاط الاستثمار العقارى، لتحقيق أفضل استغلال للأصول المعطلة من الأراضى والمبانى،

■ «مصر العليا» تضخ 22 مليون جنيه بالنشاط الجديد

■ مستهدفات منخفضة لشركات المطاحن خلال العام المالى الحالى



شريف عمر

لجأت العديد من شركات قطاع الأعمال العام المقيدة فى البورصة فى الآونة الأخيرة، لإضافة نشاط الاستثمار العقارى، لتحقيق أفضل استغلال للأصول المعطلة من الأراضى والمبانى، فى محاولة لخلق مصدر إضافى لإيرادات أنشطتها الرئيسية، رغم الجدوى الاستثمارية اللافتة للقطاع فى السوق المصرية مؤخراً، إلا أن الشركات لم تتوسع بقوة فى مستهدفات النشاط خلال العام المالى الحالى.

جاءت شركات المطاحن فى صدارة توجهات اضافة النشاط العقارى منذ أكثر من عامين، وبالنظر للقوائم المالية التقديرية للعام المالى الحالى، فشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة تستهدف تنفيذ مبنى وانشاءات بقيمة 66.3 مليون جنيه، تتضمن كامل قيمة مبانى مطحن اوسيم، والصادر بحقه قرار ازالة لجزء منه، وتدرس الشركة استغلال الارض فى مجال الاستثمار العقارى، فيما تستهدف الشركة استثمار 8.5 مليون جنيه فقط فى العام المالى الحالى، لم تشهد أياً منها استثماراً عقارياً.



قال ماهر العبد، مدير علاقات المستثمرين بشركة كيما، إن الشركة لجأت لإضافة النشاط العقارى، لتعزيز قدرتها فى استغلال مساحات أراض مملوكة لها بداخل نطاق مدينة كيما، التى حاولت بيعها عدة مرات خلال الأعوام الأخيرة، لكنها لم تنجح فى إتمام ذلك.

لفت العبد إلى أن الشركة تفعل نشاط الاستثمار العقارى خلال العام المالى الحالى، عبر عرض بيع لمختلف الأراضى التى تملكها فى كيما، وتوظيف حصيلة البيع فى تمويل إنشاء مصنعين، ووحدات إنتاجية مختلفة.

فى أبريل الماضى، وافق مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، على إضافة نشاط استثمار عقارى، وكلفت لجنة متخصصة بعمل الدراسات اللازمة للموضوع والرجوع إلى الجهات المختصة.

وتعمل الزيوت فى مجال استخلاص الزيوت الغذائية من بذرة القطن، وفول الصويا وإنتاج الصابون، وتملك العديد من الأراضى غير المستغلة فى منطقة الإسكندرية، التى تدخل فى نطاق محور ترعة المحمودية السكنى الذى تنفذه الحكومة بالإسكندرية، وفقا لمصدر مقرب من الشركة.

لفت المصدر إلى أن محافظة الإسكندرية، خاطبت منذ فترة إدارة الشركة، لإبداء رأيها بشأن استغلال أرض مملوكة للزيوت، وقعت بداخل مشروع تطوير محور المحمودية، واقترحت المحافظة على الشركة، استبدال الأرض بأخرى بديلة بالمنطقة الصناعية ببرج العرب أو الحصول على أراض سكنية بنفس القيمة.

قال وائل يوسف، العضو المنتدب للشئون المالية بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن التوجه الحالى للشركات ليس بالجديد، وإنما طبقته الحكومة فى مرات عديدة، ومنها شركة النيل لحليج الأقطان، والعربية لحليج الأقطان.

أشار يوسف، إلى أن الشركات عليها إجراء دراسات جدوى لإيجاد أفضل آلية لاختراق المجال، وأبرزها الدخول فى شراكات مع إحدى شركات التطوير العقارى التابعة للحكومة، لإنشاء تجمعات سكنية، تخلق إيرادات مستمرة للشركة مالكة الأرض، بدلاً من بيعها مرة واحدة.

لفت إلى أن السوق العقارية، ما زال بحاجة لدخول لاعبين جدد، لا سيما مع الزيادة السكانية المطردة، بجانب الخطط القومية لزيادة عدد الوحدات السكنية، ما يعزز من جدوى اختراق المجال لدى الشركات.

وافقت الشركة القابضة للصناعات الدوائية مؤخرا، على إضافة نشاط الاستثمار العقارى بعدة شركات تابعة، هى: “ممفيس، والعربية، والقاهرة، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية”، بغرض خلق مورد جديد للإيرادات، وتوظيفه فى تمويل التوسعات، وتتجه ممفيس لإنشاء قسم متخصص فى الاستثمار العقارى، مع احتمالية السير فى ملف بيع أرض مصنع الشركة بمنطقة الزيتون، بالقاهرة، لعدم الحاجة إليه.

فى سبتمبر 2017 أوضح تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات، أن سعر المتر بالزيتون، يقارب 30 ألف جنيه.

كما وافق مجلس إدارة العربية للأدوية، على إضافة نشاط الاستثمار العقارى، وتستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 58 مليون جنيه، فى إحلال وتجديد ماكينات المصنع، وإضافة المزيد من خطوط الإنتاج، فيما تستهدف صافى ربح 38 مليون جنيه، فى العام المالى الحالى.

فيما تتجه شركة النيل للأدوية لبيع عدد من الأصول غير المستغلة، على رأسها مبنى إدارى بشارع بورسعيد، بوسط القاهرة، وتوظيف حصيلة التخارج فى تمويل استثمارات تطوير المصنع.

قال محمد نادر، رئيس مجلس إدارة شركة آرشر للاستشارات المالية، إن لجوء الشركات الحكومية لتحويل أراض مملوكة لها من النشاط الصناعى للعقارى أمراً جيداً ومفيداً للشركات، فى ظل عدم قدرتها على استغلالها فى النشاط الرئيسى لوقوعها داخل الحيز العمرانى، بجانب خلق مصدر إضافى للإيرادات.

نصح نادر الشركات الحكومية، بالتعاقد مع مديرين تنفيذيين، لتولى مهام إدارة الذراع العقارية الجديدة، فى ظل عدم توافر الخبرات اللازمة فى الشركات نفسها، بجانب ضمان الحصول خلق أعلى عائد من إضافة تلك الاستثمارات، علاوة على استغلال خبرات المطورين العقاريين، فى استغلال مساحات الأراضى.

أشار نادر إلى أن نسبة كبيرة من شركات قطاع الأعمال العام على سبيل المثال تحقق خسائر، كما أن نشاطها الرئيسى غير كاف لتغطية التكاليف وأجور العاملين، لذا فمن المنطقى أن تلجأ الحكومة لإضافة نشاط واعد كالعقارى، كفيل بتغطية التكاليف.

يأتى توجه الشركات، فى إطار خطط الشركات القابضة والحكومة لتعزيز الملاءة المالية لشركات القطاع العام، من خلال حسن إدارة واستغلال جميع الأصول المتاحة بالشركات من العقارات والأراضى غير المستغلة.

رحب شريف بلبل، الشريك المؤسس بشركة باراديم للاستشارات المالية، بتوجه الشركات الحكومية لإضافة أنشطة استثمارية على غرار النشاط العقارى، بخلاف نشاطها الرئيسى فى محاولة لاستغلال أصول معطلة منذ فترات، لكنه دعى الجهات الإدارية بدراسة الوضع الحالى للسوق العقارية، قبل الشروع فى إطلاق أى مشروعات جديدة.

فرق بلبل بين توجهات الشركات الاستثمارية فى استغلال الأراضى، فرأى أن فريق من الشركات عليه الاتجاه لتوقيع عقود شراكات، مع شركات تطوير عقارى متخصص، حال امتلاك مساحات كبيرة من الأراضى، تصلح لإقامة مشروعات سكنية متكاملة، أما حال امتلاك مساحات صغيرة بداخل الأماكن السكنية، فالأولى للشركة بيعها واستغلال حصيلة البيع فى تطوير النشاط الرئيسى.

تطرق للحديث عن الوضع الحالى للسوق العقارية فى مصر، الذى يتوجب على الشركات أخذه فى الاعتبار عند إطلاق المشروعات الجديدة، قائلاً: “السوق العقارية حاليا يشهد تخوفات من الركود فى ظل اطلاق مشروعات كثيرة، ما بين الحكومة والقطاع الخاص، بجانب تطبيق مزايا عديدة فى السداد تصل إلى عدة أعوام، بما يعرقل من فرص ترويج أى وحدات سكنية بنظام سداد لآجال منخفضة.”

رحب مدير استثمار بأحد بنوك الاستثمار بتوجهات الحكومة، التى تتيح للشركات استغلال المساحات الكبيرة المحيطة بها فى أنشطة واعدة، التى تتزامن مع صعوبات التوسع فى النشاط الرئيسى لها، لعدم جدواه فى المرحلة الحالية.

دعى الشركات لعدم تطبق سياسة موحدة فى استغلال حصيلة الاستثمار العقارى، حسب طبيعة النشاط الرئيسى، فشركات الأدوية والأغذية وتلجأ لإعادة توظيف الحصيلة فى تطوير النشاط الرئيسى، فى ظل ارتفاع الطلب على منتجاته.