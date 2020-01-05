ظهور دراما 2020 قبل سباق رمضان.. محاولة لميلاد أبطال جدد

الفنانة إنجي وجدان قالت إن هذه المسلسلات المعروضة خارج رمضان تعطي فرصة لأبطالها للتواجد بقوة وتركيز المشاهدين معها؛ بسبب عدم كثافة الأعمال الدرامية.

افتتح بعض الفنانين المصريين دراما 2020 مبكرا بمسلسلات يقومون ببطولتها بعد غياب فترة طويلة، ومنهم من يقدم أولى بطولاته التليفزيونية أيضا بهذه الأعمال الدرامية، وهو ما اعتبره نقاد محاولة لميلاد أبطال جدد خارج السياق الرمضاني السنوي.

ويقدم الفنان أحمد رزق مسلسل “بخط الإيد”، في دراما 2020 وهي تجربة درامية من بطولته بعد سنوات طويلة قدم فيها أدوار ثانية إلى جانب أبطال الأعمال الفنية.

كما يقدم الفنان محمد رجب مسلسله الجديد “الأخ الكبير” وهي ثاني بطولة درامية يقوم بها بعد مسلسل “علامة استفهام ” الذي قدمه العام الماضي.

وكذلك تقدم الفنانة الشابة أسماء ابو اليزيد أولى بطولاتها التليفزيونية في مسلسل” الأنسة فرح” وسيعرض على شاشة ام بي سي مصر ضمن سباق دراما 2020 .

أماني ضرغام: أتمنى وجود مواسم مختلفة للدراما

من جانبها، قالت الكاتبة أماني ضرغام، إنها مع وجود مواسم مختلفة للدراما المصرية خارج شهر رمضان.

وأكدت أهمية ألا تعرض كل الأعمال الدرامية في شهر واحد؛ لأن ذلك يحدث تكدسا غير طبيعي، بالإضافة زحام الإعلانات في شهر رمضان فقط وذلك ليس أمرا سليما أبدا.

وتابعت أن توزيع المسلسلات على السنة يؤدي لتوزيع الإعلانات أيضا في أوقات مختلفة، بجانب تشغيل الكثير من شركات الإنتاج والفنانين أيضا طيلة العام.

ونوهت ضرغام إلى أنه يجب أن يكون هناك مواسم مختلفة للدراما المصرية في السنة، مثل موسم الصيف والشتاء بعيدا عن شهر رمضان، لاسيما ونسبة كبيرة من الفنانين لايعملون في أوقات كثيرة.

وأكدت أن سيعيد الريادة للفن المصري بقوة في المنطقة ككل وسيعود المسلسل المصري للصدارة في سوق الدراما العربية أيضا.

ولفتت ضرغام إلى أنها شاهدت الحلقة الأولى لمسلسل “بخط الأيد” لأحمد رزق، وانطباعاتها الأولى أنه مسلسل جيد.

أنجي وجدان : مسلسلات خارج الموسم الرمضاني أغلبها لفنانين ليسوا من نجوم الدراما وتعطيهم فرصة قوية

أما الفنانة إنجي وجدان، قالت إن المسلسلات التي تعرض للجمهور خارج شهر رمضان، يكون أغلبها لفنانين ليسوا من نجوم الصف الأول للدراما الذي اعتاد الجمهور على وجودهم في شهر رمضان، مثل عادل إمام ويحى الفخراني وأمير كرارة وغيرهم.

وأوضحت أن هذه المسلسلات المعروضة خارج رمضان تعطي فرصة لأبطالها للتواجد بقوة وتركيز المشاهدين معها؛ بسبب عدم كثافة الأعمال الدرامية.

وأشارت إلى أنها أيضا تبعد الجمهور المصري عن مشاهدة المسلسلات التركية التي اجتاحت سوق الدراما منذ سنوات.

وأوضحت أن المشاهدين يريدون مشاهدة شيئا جديدا مختلفا خارج الموسم الرمضاني؛ لذلك تحرص على تقديم أعمال درامية في أي وقت في السنة بعيدا عن رمضان مثل “السبع صنايع” و”طلعت روحي”، مشيرة إلى أن هذه الأعمال حققت نجاحا مع الجمهور الأعوام السابقة.

أحمد بدير: الجمهور أصبح واعيا و يفرز الجيد

من جانبه، قال الفنان أحمد بدير ان هذه المسلسلات أصبح الجمهور يقبل عليها بصورة كبيرة ، مثل الأعمال الدرامية التي تعرض بموسم شهر رمضان وبنفس الدرجة تقريبا.

وأضاف أن الجمهور أصبح واعيا بصورة كافية مؤخرا لما يقدم له، ويستطيع فرز الأعمال الجيدة من الرديئة سواء عرضت له خارج شهر رمضان أو في الموسم الرمضاني.

وتابع أن أي عمل فني مصنوع بشكل جيد سيحقق نجاحا كبيرا، حتى لو قدمه صناعه خلال أي وقت في السنة.

أحمد سعد الدين: بخط الإيد مبشر من حلقته الأولى ورجب في منطقته الوسط

بدوره، قال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن مسلسل بخط الإيد لأحمد رزق حظي بإقبال من الجمهور بعد عرض حلقته الأولى، مؤكدا أنه شئ مميز أن يتم افتتاح العام بمسلسلات جديدة خارج السباق الرمضاني.

وأشار إلى أن محمد رجب دائما يتواجد في منطقة وسط للنجومية لا يستطيع أن يعلو عنها أو يتراجع لمنطقة أقل.

وقال إن أسماء أبو اليزيد تخوض مغامرة فنية بمسلسل “الأنسة فرح”؛ لكونها ممثلة واعدة وموهوبة فنيا.

ونوه سعد الدين إلى أن وجود مسلسلات الفترة الحالية خارج رمضان يساهم في تنشيط سوق الدراما بصورة جيدة.