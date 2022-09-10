«ظهور جن وسرقة هاتف مصلي».. جهود الداخلية في كشف قضايا «سوشيال ميديا» (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية “فيديو” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يوضح أبرز جهودها في كشف القضايا المتداولة إلكترونيًا، عبر صفحات «سوشيال ميديا»، والقبض على الجناة، أو كشف تفاصيل الوقائع.

وتضمن الفيديو، 7 وقائع تداولت خلال الأسبوع الماضي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، من ضمنها فيديو سرقة هاتف محمول من مصلي داخل مسجد، وشائعات ظهور جن أعلى منزل “دجال” أثناء احتراقه، وضبط «سايس» أتلف سيارة سيدة.

وجاءت تفاصيل الوقائع كالتالي: القبض على المتهم بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من شخص أثناء أداء فريضة الصلاة في مسجد بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن جهود كشف ملابساتها بعد تداول مقطع فيديو.

ظهور جن

كما نفى مصدر أمني صحة ما تداول عبر بعض المواقع الإخبارية بشأن ظهور “جن” أعلى منزل أحد الدجالين أثناء احتراقه في محافظة الإسماعيلية.

وأوضح أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 30/8/2022 تبلغ لمركز شرطة القنطرة، غرب من الأهالي بسير شخص عاري الجسد وفي حالة هياج، ويلقي الحجارة على المارة ممسكًا بيده سلاح أبيض سكين، وأثناء محاولة الأهالي تهدئته دلف داخل مسكنه وأضرم النيران به.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وأمكن السيطرة على الحريق المحدود بمدخل المسكن.

وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض الذي كان بحوزته، وتبين أنه “مهتز نفسيًا”، واتخذت الإجراءات القانونية في حينه.

ابتزاز فتاة

وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول تسجيل صوتي على إحدى الصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن إستغاثة فتاة -مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمحافظة القاهرة- من تهديد شخص لها وابتزازها والتوعد بإلحاق الأذى بها.

وبالفحص أمكن تحديد المشكو في حقه، عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، له معلومات جنائية- وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهليتها، واتخذت الإجراءات القانونية.

اعتداء أب

كما توصلت تحقيقات أجهزة الأمن إلى ملابسات منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان: “أنا محبوسة وبنضرب عنواني دموه مركز دكرنس، الشيخ على شارع مسجد الرحمن إلحقوني”، ومرفق به صورتين لفتاة يظهر بها كدمات بالوجه.

وبالانتقال والفحص أمكن التوصل إلى القائمة على نشر المنشور المشار إليه، وهي فتاة -مقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية- مصابة بكدمات بالوجه.

قيادة طفل

وظهر في الفيديو جهود كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن قيادة طفل سيارة “ملاكي”، وبرفقته أطفال آخرين في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتبين أن السيارة المشار إليها بحيازة مندوب مبيعات -مقيم بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة- والطفل الظاهر بمقطع الفيديو -يبلغ من العمر 10 أعوام، نجل خالة حائز السيارة.