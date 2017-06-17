ظهور بعض معتقلى مظاهرات الاتفاقية فى النيابات

استمرار حبس معتقلى أسوان والأقصرإيمان عوفقالت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، إن عدد المقبوض عليهم فى مسيرة شارع العشرين امس في مظاهرات الاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وصل لخمسة وأن قوات الامن تركت اثنين منهم دون تحقيق، بينما يتم الآن التحقيق مع 3، في تهم التظاهر وتعطيل ا

استمرار حبس معتقلى أسوان والأقصر

إيمان عوف

قالت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، إن عدد المقبوض عليهم فى مسيرة شارع العشرين امس في مظاهرات الاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وصل لخمسة وأن قوات الامن تركت اثنين منهم دون تحقيق، بينما يتم الآن التحقيق مع 3، في تهم التظاهر وتعطيل المرور وقطع الطريق العام والاشتراك في تظاهرة دون تصريح من الجهة المختصة، وذلك في المحضر رقم 21361 لسنة 2017 جنح بولاق الدكرور، وهم: امير البحراوى، واحمد محمد كامل، وسماح ابراهيم سعيد.

بينما قال المحامي محمود بدوي، إن نيابة الازبكية ستبدأ التحقيق مع كل من مروان محمود، منى عبد البر ، طارق زكريا، أحمد سيد، ابراهيم سيد، اسلام بركات، عمار عادل، تامر ابو الفتوح، كريم احمد.

وفي اسوان قررت نيابة اسوان استمرار كل من مصطفى جمال، وأشرف جمال، ومحمد صلاح، 15 يوما مع مراعاة التجديد في ذات الاتهامات.

وفي الاقصر قررت نيابة الاقصر استمرار حبس مايكل يوسف ١٥ يوما مع مراعاة التجديد بتهم التظاهر وتوزيع منشورات.