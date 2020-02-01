ظهور الإصابة الخامسة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، تشخيص حالة جديدة واحدة في الدولة بالإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية.

وبحسب “سكاي نيوز” نقلا عن وكالة “وام” الإماراتية، فقد أوضحت الوزارة أن المريض يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وبذلك يكون عدد الحالات المكتشفة في الإمارات خمسة حالات فقط منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها، ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم.

كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة: نطمئن الجمهور بأن الحالات التي سجلت في الدولة لا تستدعي القلق وهي حالات محدودة جدا، خاصة وأن الدولة لديها نظام صحي قوي للترصد ومكافحة الأوبئة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين إلى تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة.

وانتشر فيروس كورونا في 26 دولة حيث وصلت أعداد الوفيات فى الصين نحو 259 حالة ووصلت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 12 ألفا داخل الصين و150 خارجها وفق ما ذكرته فضائية “العربية”.

كانت السلطات الصينية قد أكدت أنه تعافى 20 مريضًا وخروجوا من المستشفى.

كانت السلطات الصينية قد بدأت في استخدام طريقة مبتكرة لتأنيب المواطنين في المدن والقرى المختلفة “المهملين” في إتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، ولجأت السلطات إلى استخدام الطائرات المسيرة بدون طيار “الدرون” لتوجيه تعليمات للسكان بشأن ارتداء كمامات طبية أو لعدم الخروج من المنازل وغير من النصائح الضرورية، بواسطة عبارات حازمة لا تتوانى عن التوبيخ والتأنيب.