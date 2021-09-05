سيـــاســة

ظهر بزي ممزق.. عسكريون يحتجزون رئيس غينيا (فيديو)

ووزارة الدفاع أكدت تصديها لهجوم على مقر الرئاسة
المال - خاص 9:54 م, الأحد, 5 سبتمبر 21 9:54 م, الأحد, 5 سبتمبر 21

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ظهر رئيس غينيا ألفا كوندي، الأحد، بزي ممزق محاطا بعسكريين، فيما اعتبرته وكالة فرانس براس بأنه اعتقال وانقلاب عقب أعقاب إطلاق نار كثيف في العاصمة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر الرئيس ألفا كوندي رهن الاحتجاز، بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية.

المقابل، أعلنت وزارة الدفاع صد الهجوم الذي شنته القوات الخاصة على مقر الرئاسة، دون أن ترد مزيد من التفاصيل حول الأمر.

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وكانت العاصمة كوناكري شهدت إطلاق نار كثيف تركز في محيط القصر الرئاسي الذي يسكنه رئيس غينيا ألفا كوندي، وسط انتشار كثيف للجيش.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن التوتر في العاصمة الغينية كان مفاجئا، ووصفت ذلك بـ”الانقلاب”.

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بقلم المال - خاص

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