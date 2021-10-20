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«ظهرت في حفل الشرطة».. استحداث مجموعات قتالية نسائية لدعم العمليات الخاصة (فيديو)

لتأمين المؤتمرات والفاعليات النسائية.
أماني عوض 2:15 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 2:15 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

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قدمت وزارة الداخلية لأول مرة عرضًا للمجموعات القتالية النسائية التي استحدثتها وأعدتها لدعم العمليات الخاصة النسائية، المعنية بتأمين الدوائر الأولى للمؤتمرات والفاعليات النسائية، ودربتها على أعلى مستوى.

جاء ذلك خلال تقديم وزارة الداخلية، ممثلة في أكاديمية الشرطة عروضًا على أحدث فنون القتال والتدريبات التي تقدمها لطلبة وطالبات كلية الشرطة، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.

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وزودت الداخلية المجموعة القتالية بالمدرعة “بانسيرا” المطورة، والتي تم تزويدها ببرج لاستخدام الأسلحة المختلفة، والمدرعة “منبا” ذات الدفع الرباعي لحماية القوات في البيئات المهددة بالألغام الأرضية، والمدرعة “فورد باد” ذات الدفع الرباعي التى تم انضمامها للقوات حديثًا وتسع 9 مقاتلين.

من جانبه، لفت وزير الداخلية إلى حرص الوزارة على تعظيم الإستفادة من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية، وفي سبيل تحقيق ذلك توسعت في مشاركة العناصر النسائية بمنظومة العمل الشرطى والمشاركة في المهام القتالية.

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كما أتاحت لهن الحصول على دبلومات الدراسات العليا، والإلتحاق بالدورات التدريبية المتقدمة، من أجل الإعداد والتأهيل الأمثل للتعامل مع مختلف الظروف والمواقف مما يجعلهن على جاهزية تامة ودائمة، للقيام بدورهن فى حفظ أمن المجتمع.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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