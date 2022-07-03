ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس في جميع المحافظات ، حيث اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم النتيجة منذ قليل.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس في جميع المحافظات

ويمكن للطلاب الحصول الآن علي نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس في جميع المحافظات من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

http://emis.gov.eg .

وخلال وقت قليل ستظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، إلكترونيا عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم .

وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بجميع المحافظات وذلك بعدما اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022.

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وأعلن الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى أن اجمالى الحضور 789351 طالبا.

وقال نائب الوزير لشؤون التعليم الفني إن غجمالى الناجحين بلغ 539564 طالبا بنسبة نجاح (68.36%).

واستكمل نائب الوزير، أن إجمالى من سيؤدى امتحان الدور الثانى في امتحانات الدبلومات الفنية 2022 يبلغ عددهم 215572 طالبا بنسبة (27.31%).

أما إجمالى الباقين للإعادة في الدبلومات الفنية فيبلغ عددهم 34204 طلاب بنسبة (4.33%).

وهنأ نائب الوزير للتعليم الفنى، أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2022 تليفونيا والذين بلغ عددهم 29 طالبا وطالبة ( 20 طالبة + 9 طلاب).

وذلك من 13 محافظة تضم محافظات : الشرقية، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والوادى الجديد، وبورسعيد.