ظهرت الآن.. لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس شغال.. حيث تمنى وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، التهنئة لأوائل الثانوية العامة 2023 عبر الهاتف، بعد إعلان النتيجة. وسيعقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا اليوم للكشف عن النتيجة الرسمية. وأكد حجازي أنه يهنئ جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة على نجاحهم في الامتحانات، وذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وكان الدكتور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023، مساء اليوم.

رسالة وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بمناسبة اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

وكتب وزير التعليم علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء..أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣”.



وتابع: رسالتي لأبنائي الطلاب..نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.. وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

وكتب وزير التعليم: رسالتي لأولياء الأمور.. ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب والطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

وتقدم وزير التعليم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزارة التربية والتعليم والمعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.

وكان الدكتور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023، مساء اليوم.

رسالة وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بمناسبة اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

وكتب وزير التعليم علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء..أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣”.

تصدرت نتيجة الثانوية العامة 2023 قائمة البحث الأكثر تداولاً على محرك البحث “جوجل” اليوم في مختلف مناطق مصر، وذلك بعدما كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم عن إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة الرسمية خلال دقائق على الرابط المفعل لوزارة التربية والتعليم.

وأفاد مصدر في الوزارة بأن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة قد قامت بتسليم النتيجة إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، وسيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لاعتمادها وإعلان أسماء الأوائل.

من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفي متوقع اليوم، حيث سيتصل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بأوائل الثانوية العامة لدعوتهم لحضور المؤتمر.

وسيتم إتاحة النتيجة برقم جلوس الطالب عبر الموقع الرسمي للوزارة بعد انتهاء المؤتمر عبر هذ الرابط (لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 اضغط هنــا)