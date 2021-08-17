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ظهرت الآن.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم فقط

ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 ، بالدرجات التفصيلية من أي محافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم
جهاد سالم 10:32 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 10:32 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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يترقب مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 ، عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://g12.emis.gov.eg/

موقع وزارة التربية التعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 ، بالدرجات التفصيلية من أي محافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

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إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وستبث وزارة التربية والتعليم مؤتمر الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021، الساعة الواحدة بعد الظهر.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه سيتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2021 ، عقب المؤتمر بنحو ساعتين.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم أيضا إرسال النتيجة للمديريات التعليمية في كل محافظة، لإعلانها في المدارس في اليوم التالي.

وسيحضر المؤتمر الرسمي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.

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وسيتحدث وزير التعليم العالي ، عن المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021- 2022.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن حجب نتيجة طالبين أبناء “نائب دائرة أبو كبير ، محافظة الشرقية” لتسريب نتيجة الثانوية العامة 2021 قبل إعلانها رسميا.

وطبقا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، فإن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 ، أظهرت عدم اختلاف نسب النجاح عن السنوات السابقة.

كما تضمنت المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 انخفاض نسب شرائح المجموعة، ما سيترتب عليه انخفاض تنسيق الكليات.

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جدير بالذكر أن الثانوية العامة 2021 ، تعد أول مخرجات تطوير التعليم الثانوي الجديد الذي بدأته وزارة التعليم مع الدفعة الحالية ما أطلق عليها إعلامياً ” دفعة التابلت”.

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بقلم جهاد سالم

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