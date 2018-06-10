ظمأ إسرائيل من النيل إلى الفرات

تلّوح نذر الصراعات المائية أن تبلغ أعلى السقف فى المنطقة العربية، مصر من ناحية وكلاً من العراق وسوريا من ناحية أخرى، إذ تعصف رياحها دول أعالى الأنهار من تركيا (سد أتاتورك 1990) إلى إثيوبيا (سد النهضة 2011)، غير بعيدة عن مقترح الولايات المتحدة التى تقدمت به 1953 لشق ما سمى وقتها «ترعة السلام» من تركيا إلى دول خليجية وصولاً إلى إسرائيل (بيت القصيد).

ومع أن العرب رفضوه عندئذ إلا أن الدولة العبرية من خلال دبلوماسيتها التى لا تعرف المستحيل- وبوسائل أخرى- مضت- لا تزال- إلى محاولات إرواء ظمأها من نهر الفرات، إذ قامت تركيا- الحليفة الاستراتيجية- بتخزين المياه مؤخراً أمام خزان «أتاتورك- اليسو»، ما ادى إلى انخفاض منسوب المياه فى نهر دجلة- العراق- وإلى حرمانه من ثم من نصف حصته المائية، فضلاً عما سيترتب بعدئذ من زيادة نسبة الملوحة للأراضى الزراعية فى العراق (وسوريا)، ذلك فى إطار تكريس النفوذ التركى على جارتيها العربيتين من ناحية.. وفى إطار شد الحبل بينها وبين إسرائيل من ناحية أخرى.

وبالتوازى مع مساعى إسرائيل المشاركة فى مياه الفرات- ربما كدولة مصب، فإنها لا تدخر وسعاً فى تطبيق الهدف ذاته عند دولة أعالى نهر النيل (الأزرق) فى إثيوبيا (الأمر الذى سبق التحذير من مخاطره فى مقال لى بمجلة المصور أغسطس 1987 تحت عنوان «ظمأ إسرائيل»)، ذلك مع العلم أن السدين- أتاتورك والنهضة- ليسا فحسب استثماراً بنيوياً فى ميزان حكومتى أنقرة وأديس أبابا، بقدر ما يشكلان للجارتين غير العربيتين منزلة شبه وجودية حيوية.. غير بعيدة عما سبق للولايات المتحدة أن حددته لصالح إسرائيل منذ بدايات النصف الثانى- للقرن الماضى، ولا عن تحريض الأخيرة لهما بكافة الوسائل، ولا عن دور التوترات الإقليمية الناشئة عن تشييد السدين، ناهيك عن حلم أنقرة وأديس أبابا.. الارتقاء إلى مصاف القوى الإقليمية الجديدة.

إلى ذلك، يوصف سد النهضة- للمفارقة- بـ«الفرعونى»، ربما لأن مصر لا تزال تتعامل مع نهر النيل وكأنه «ملكية خاصة من عهد الفراعنة»، لذلك فمن غير الطبيعى ألا تنظر مصر للمتغيرات التى ستلحق بمجراه بعين القلق، وفى ألا تخفى خشيتها من تخفيض حصتها المائية التى تلبى %97 من احتياجاتها.. ما يؤدى إلى نتائج ضخمة دراماتيكية قد يصل بعضها- بحسب وزير الرى المصرى- إلى تكبيد مصر خسارة 200 ألف فدان من الأراضى المزروعة.. إلخ، ما قد يخلف اضطرابات سياسية فضلاً عما تعتبره مصر مسألة أمن قومى تمس عزتها القومية، ما يضع القاهرة أمام خيارين، إما تسوية تفاوضية (دقيقة) وإما إلى عملية عسكرية ثقيلة (مستبعدة).



ذلك فيما يوجد خيار ثالث باتجاه حسن إدارة مصر لمواردها المائية.. وفى عدم تبديدها سواء الإسراف المائى فى القطاع الزراعى أو الاستخدامات اليومية أو نتيجة البخر المائى لـ(خزان أسوان – مستنقعات قناة جونجلى جنوب السودان)، أما إذا كان هناك اتفاق سرى مسكوت عنه بين إثيوبيا وإسرائيل لتوصيل المياه إليها.. فليكن هذا عن غير طريق المساس بحصة مصر المائية المقررة بموجب اتفاقيات 1959، إذ دون ذلك لن تنجو المنطقة من براثن الحرب والتوتر- طالما أن الدولة العبرية فى معية الولايات المتحدة- وحلفائهما الإقليميين- يسعون بلا كلل إلى إرواء ظمأ إسرائيل من النيل إلى الفرات.