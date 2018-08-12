ظاهرة سرقة الأعضاء وتنمية صعيد مصر.. أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحى: مشروعات تنمية الصعيد فى "مصر النهارده" على "الأولى" يستعرض برنامج "مصر النهاردة "على القناة الأولى فى العاشرة مساءً، جهود الدولة في تنمية محافظات الصعيد ومتابعة لافتتاح عدد من المشروعات القومية ويستضيف البرنامج فى هذه الحلقة مصطفى بكري الكاتب الصحفي والنائب ال





رحاب صبحى:



مشروعات تنمية الصعيد فى “مصر النهارده” على “الأولى”





يستعرض برنامج “مصر النهاردة “على القناة الأولى فى العاشرة مساءً، جهود الدولة في تنمية محافظات الصعيد ومتابعة لافتتاح عدد من المشروعات القومية ويستضيف البرنامج فى هذه الحلقة مصطفى بكري الكاتب الصحفي والنائب البرلماني والدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية جامعة القاهرة والدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة.

البرنامج من تقديم ريهام الديب وأحمد سمير.



كيف تتجاوز الصعاب .. موضوع “باب الخلق” على “النهار”



يستضيف الإعلامى محمود سعد، فى برنامجه “باب الخلق” فى الثامنة مساءً على قناة النهار، الدكتور شريف عرفة الكاتب والباحث فى علم النفس الإيجابى، ويدور الحوار عن كيف يتجاوز الشخص الصعاب فى حياته اليومية سواء على المستوى الشخصى أو المهنية، وتخطى التجارب السلبية والصدامات.





هل أصبح المصريون حيارى في قضاياهم الدينية.. سؤال “90 دقيقة” على “المحور”



يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج “90 دقيقة” بقناة المحور فى الثامنة مساءً، الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر فى حوار خاص ويجيب الدكتور سعد الدين الهلالى مع الدكتور محمد الباز على الأسئلة الشائكة ومنها هل أصبح المصريون حيارى في قضاياهم الدينية وهل هناك الكثير من المسلمين ينساقون وراء بعض الفتاوى بغير قناعة؟



ويوضح الدكتور سعد الدين الهلالى الطلاق الشفوى وما أحكامه ويشرح كيف ننقذ الأسر التي تفككها فتاوى أوصياء الدين المتجمدة وهل يمكن أن نحقق مقاصد الشرع في حماية الأسر بأدوات العصر.



ظاهرة سرقة الأعضاء ببرنامج “من ماسبيرو” على الثانية

يستضيف برنامج “من ماسبيرو” فى السابعة مساءً على القناة الثانية والفضائية المصرية، الدكتور عبد الحمید الشیخ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث يدور الحوار عن مقترح بإنشاء بنك للأعضاء للحد من ظاھرة سرقة وتجارة الأعضاء، وحول ھذا المقترح وأھمیتة وكیفیة تطبیقه وھل ممكن تطبیقه بمصر، البرنامج تقديم أمنية مكرم والإعلامى عاطف كامل.



ماهى نور فى “كلام بنات” على TEN



تحل اليوم الفنانة الشابة ماهى نور، ضيفة على برنامج “كلام البنات” فى الثالثة عصرا، على قناة TeN والذى تقدمه الإعلامية شيرين حمدى.

وتتحدث ماهى نور من خلال البرنامج، عن كواليس مشاركتها فى موسم رمضان من خلال مسلسل “30 ليلة وليلة” مع الفنان سعد الصغير والفنانة ريم البارودى وتتحدث عن الجديد الذى تقدمه فى السينما والتليفزيون خلال الفترة المقبلة.



طارق علام فى “الستات مايعرفوش يكدبوا” على “سى بى سى”



يستضيف برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، فى الثالثة عصرا، الإعلامى طارق علام، على قناة “سي بي سي”، والذى تقدمه كلا من الإعلاميات مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني وسهير جودة.

ويتحدث علام عن رحلته الإعلامية الطويلة، كما يتحدث عن بعض القضايا الاجتماعية، وبخاصة التى تتعلق بالمرأة، وغيرها من الأمور.



