ظاهرة «إل نينيو» ترفع أسعار الأرز في آسيا إلى أعلى مستوى خلال عامين

ارتفعت أسعار الأرز في آسيا إلى أعلى مستوى، في أكثر من عامين، مع تعزيز المستوردين مخزوناتهم خوفًا من أن تدمر ظاهرة “إل نينيو” المساحات المزروعة والمحاصيل، بحسب وكالة بلومبرج.

صعد سعر الأرز التايلندي ذو نسبة الكسر البالغة 5% (وهو معيار أساسي لأسواق المنطقة) بنسبة 15% في الأشهر الأربعة الماضية إلى 535 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مارس 2021، وفق بيانات صادرة عن جمعية مصدري الأرز التايلنديين.

وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اندلعت بوادر ظاهرة “إل نينيو” في المناطق الاستوائية المطلة على المحيط الهادي لأول مرة منذ سبع سنوات، مهدِّدة بحدوث جفاف في جنوب شرق آسيا.

تزامن ذلك مع تسجيل درجات الحرارة العالمية مستوى قياسيًّا على مدار ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، مما فاقم مخاوف تغير المناخ.

محاصيل تايلندا مهددة

أنقذت الأمطار الموسمية حقول الأرز في أجزاء من الهند؛ أكبر دولة مصدرة للأرز، لكن الطقس الجاف يهدد المحاصيل في تايلندا، ثاني أكبر دولة مصدرة، مع توقعات بمواجهة البلاد ظروفًا جوية جافة على نطاق واسع، بداية من مطلع 2024. وطلبت الحكومة التايلندية بالفعل من المزارعين الحد من إنتاجهم، وزراعة محصول واحد فقط خلال العام الحالي.

وقال تشوكيات أوفاسونغسي، الرئيس الفخري لجمعية مصدري الأرز التايلنديين: “في ظل ظاهرة (إل نينيو)، سنبدأ رؤية تأثير الطقس الجاف بوضوح في وقت لاحق من العام، ربما بحلول سبتمبر وأكتوبر.

في غضون ذلك من المتوقع استمرار تكديس المخزونات إذ يبدو أن تأثيرات هذه الظاهرة ستمتد حتى العام المقبل”.

يندفع المستوردون بقوة لتعزيز مخزوناتهم، وتتوقع فيتنام ارتفاع صادرات الأرز خلال العام الجاري إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عقد، مع زيادة الشحنات إلى المشترين في الفلبين والصين وإندونيسيا.

مشتريات ضخمة من إندونيسيا والفلبين

جيريمي زوينغر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث”ذا رايس تريدر” (The Rice Trader) أرجع السبب في ارتفاع أسعار الأرز إلى “عمليات الشراء الضخمة من إندونيسيا والفلبين. مع ذلك سيعود ضعف الطلب خلال العام المقبل، أو حتى في الربع الأخير من هذا العام، ما لم يتغير اتجاه السوق بسبب السياسة أو الطقس”.

وتابع زوينغر إن معروض الأرز العالمي لا يزال كبيرًا بشكل استثنائي، ورغم انخفاض مخزونات نهاية العام حول العالم خلال العامين الماضيين، فإنها تتراجع أساسًا من مستوى قياسي، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية.

يُرجّح استمرار موجات الحر في مناطق عديدة بجنوب الصين، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 40 درجة مئوية في أجزاء من هونان وجيانغشي، أكبر مقاطعتين لزراعة الأرز في البلاد، وفق إدارة الأرصاد الجوية الصينية التي حذّرت من وجود “مخاطر كبيرة” بسبب احتمال نضوج بعض محاصيل الأرز مبكرًا في هذه المناطق نتيجة الحرارة الشديدة.