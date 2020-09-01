ظافر ونيلي وإمام والعزب .. ثنائيات درامية تعود للجمهور بعد سنوات

قرر بعض الفنانين العودة للعمل فنيا معا بعد سنوات في الدراما التليفزيونية التي يسعون لتقديمها في رمضان القادم 2021

قرر بعض الفنانين العودة للعمل فنيا معا بعد سنوات في الدراما التليفزيونية التي يسعون لتقديمها في رمضان القادم 2021 ، وأبرزهم الفنانة نيلي كريم ومعها الفنان ظافر عابدين في مسلسل إنتاج العدل جروب بعد تقديمهما مسلسل تحت السيطرة منذ سنوات وتحقيقهما نجاحا كبيرا.

كما يعود الفنان محمد عادل إمام للتعاون الفني مرة أخرى مع المؤلف محمد صلاح العزب، والمخرجة شيرين عادل في مسلسل “الملك”، بعد تعاونهما فنيا في مسلسل “هوجان” منذ سنوات وتحقيقه نجاحا جيدا.

كذلك يعود التعاون الفني مرة أخرى بين الفنان أمير كرارة، والفنان أحمد صلاح حسني في مسلسل “نسل الأغراب” الذي يقدمه أمير رمضان القادم، بعد مشاركتهما معا في مسلسل الاختيار الموسم الدرامي السابق.

سمير الجمل: هناك أصول معينة للفن يجب أن يسير عليها المبدعون والفنانون

قال الناقد الفني سمير الجمل إن وجود الفنانين معا في أعمال فنية متكررة لمجرد أنهما أصدقاء، فذلك شيء سيئ والفن لا يقدم بهذه الطريقة أبدا، مشيرا إلى أنه حينما توجد كيمياء معينة بين شلة معينة من الفنانين والمخرجين فذلك ليس فيه أزمة.

وأضاف أنه خطر كبير على الفن المصري حينما تتكرر نفس الوجوه في المسلسلات والأفلام السينمائية، كأننا نقوم بطلاء حائط معين بألوان مختلفة برغم أن هذا الحائط لا يختلف أبدا، أي أننا نقدم نفس العمل الفني بالفنانين المكررين.

وتابع ايضا أن هناك أصولا معينة للفن والدراما، يجب أن يسير عليها المبدعين والفنانين والعمل الفني له مقاييس أخرى للأسف، لكن تواجد ظافر عابدين مع نيلي كريم في مسلسل تليفزيوني رمضان القادم 2021 بعد نجاحهما سابقا في مسلسل تحت السيطرة فذلك امرا مميزا ، لاسيما انهما ممثلان جيدان ولهما اعمال فنية ناجحة وجمهورا ايضا ووجودهما سيكون اضافة للدراما الفترة المقبلة .

ويضيف ان تكرار نفس الفنانين معا في الاعمال الفنية دون مبرر درامي ، شيئا مؤسفا واصبح موجودا في صناعة الدراما والسينما السنين الاخيرة ويجب ان تتغير هذه الامور .

فايزة هنداوي: هذه التجارب الثنائية تجذب الجمهور بصورة كبيرة

وترى الناقدة فايزة هنداوي ان الفنانين الذين يكررون التعاون فنيا معا بعد سنوات ، يرجع ذلك لوجود كيمياء بينهما ولم تحدث أي خلافات لهما أثناء تعاونهما الفني معا.

وأشارت إلى تكرار التعاون بعد فترة طويلة لايكون فيه فارقا بين وجود فنانين معا في اعمال فنية متكررة ولا توجد مدة زمنية كبيرة بينهما، موضحة أن الثنائي نيلي كريم وظافر عابدين حينما قدما مسلسل تحت السيطرة منذ سنوات حققا نجاحا ملفتا معا.

وأكدت أن النجاح حينما يتحقق في عمل فني بين ثنائي معين ، فوجودهما معا في مسلسل أو فيلم سنيمائي جديد يجذب الجمهور بصورة كبيرة لهذا العمل بعد النجاح الذي تحقق خاصة مع تجربة نيلي كريم وظافر عابدين، أما تجربة محمد عادل إمام والمؤلف محمد صلاح العزب فلم تكن بنفس درجة نجاح مسلسل تحت السيطرة لنيلي وظافر عابدين السنوات الماضية في إحدى المواسم الرمضانية.

وليد يوسف: يحدث ملل لو لم يعد هناك جديدا يقدمانه معا للجمهور

ويرى السيناريست وليد يوسف أن تكرار تعاون أي فنان مع مؤلف أو فنان آخر قد يكون جيدا حسب ظروف معينة، مشيرا إلى أنه تعاون مع الفنان كريم عبد العزيز أكثر من مرة في الدراما والسينما وكان هذا التعاون سيتكرر للمرة الرابعة لو كان قدم الجزء الثاني لمسلسل الزئبق.

وأوضح أنه حينما يجتمع فريق عمل معين مع بعض في أكثر من عمل فني وهناك كيمياء معينة بيننا كفنانين او فنان ومؤلف فذلك سيكون شيئا مميزا.

وقال أيضا أن الممل في الأمر إلا يكون هناك شيئا جديدا يقدم بين فنان ومخرج او مؤلف معين ويقومون باستكمال مسيرتهما الفنية معا، وذلك ماحدث مع الفنان عادل إمام والمؤلف يوسف معاطي بعد تقديمهم أعمالا فنية كثيرة معا شعر الزعيم انه وصل لمرحلة انه لم يعد شيئا جديدا يقدمانه معا ، لذلك قررا ان يعمل كل شخص منهما مع مؤلفين اخرين وفنانين مختلفين بالنسبة لمعاطي وهذه سنة الحياة.