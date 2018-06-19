ظافر عابدين: هاني خليفة أهم أسباب نجاح ليالي أوجيني

أحمد حمدي قال النجم التونسي، ظافر عابدين، إن من أهم أسباب نجاح مسلسله الأخير "ليالي أوجيني" الذي عرض بشهر رمضان، وتحقيقه معدل مشاهدات جيدة مقارنة بأعمال درامية أخرى هو المخرج هاني خليفة . وأضاف في تصريحات لـ"المال" أن هاني خليفة يستطيع تطويع الممثل كيفما يريد أمام الكاميرا، بالإضافة إلى أنه

أحمد حمدي

قال النجم التونسي، ظافر عابدين، إن من أهم أسباب نجاح مسلسله الأخير “ليالي أوجيني” الذي عرض بشهر رمضان، وتحقيقه معدل مشاهدات جيدة مقارنة بأعمال درامية أخرى هو المخرج هاني خليفة .

وأضاف في تصريحات لـ”المال” أن هاني خليفة يستطيع تطويع الممثل كيفما يريد أمام الكاميرا، بالإضافة إلى أنه يخلق جوا مميزا في كواليس العمل بين الفنانين المشاركين في المسلسل.

وأشار أيضا إلى أنه يثق أن مسلسل ليالي أوجيني سيبقى في ذاكرة المشاهدين لسنوات قادمة ولن يحقق نجاحا هذا العام فقط ويتم نسيانه لأنه يحمل طابعا دراميا خاصا ومختلفا عن باقي الأعمال الدرامية التي عرضت معه وذلك جعله حريصا على تقديمه كأول بطولة تليفزيونية له بعد سنوات عمله في مصر.