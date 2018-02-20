ظافر عابدين: فيلمى الجديد مختلف عن المسلسل والسينما تؤرخ للفنان

خلق المنتجون موسما جديدا للدراما أفرز مواهب وأظهر أعمالا مختلفة للجمهور أحمد حمدى يعود النجم التونسى ظافر عابدين بعد نجاح دوره رمضان الماضى فى مسلسل حلاوة الدنيا الذى قدمه مع النجمة هند صبرى بعمل تليفزيونى من بطولته فى موسم رمضان 2018 " ليالى اوجنيه" وهو عمل درامي مأخوذ عن فورمات أجنبية مثل حل

خلق المنتجون موسما جديدا للدراما أفرز مواهب وأظهر أعمالا مختلفة للجمهور

أحمد حمدى

يعود النجم التونسى ظافر عابدين بعد نجاح دوره رمضان الماضى فى مسلسل حلاوة الدنيا الذى قدمه مع النجمة هند صبرى بعمل تليفزيونى من بطولته فى موسم رمضان 2018 ” ليالى اوجنيه” وهو عمل درامي مأخوذ عن فورمات أجنبية مثل حلاوة الدنيا، مؤكدا انه يحب هذه النوعية من الدراما.

وكشف فى بداية الحديث لـ ” المال ” أن فيلمه السينمائى الجديد الذى طرح منذ فترة قصيرة فى اغلب الدول العربية حبة كاراميل والذى قدم كمسلسل تليفزيونى رمضان الماضى وحقق نجاحا جيدا، مختلف فى قصته ومحتواه عن قصة المسلسل وليس كما يتصور البعض انه تكرار للمسلسل، لافتا الى انه يعتبر الفيلم السينمائى الثانى فى مشواره الفنى بعد فليم عصمت ابو شنب الذى قدمه مع النجمة ياسمين عبد العزيز ، مؤكدا ان السينما تؤرخ للفنان بدرجة اكبر من التليفزيون لذلك يجب انتقاء كل دور نقدمه فيها للناس.

ويتحدث عابدين، عن كواليس مسلسله الجديد لرمضان واسباب اقباله على هذه النوعية من الدراما التليفزيونية وكذلك عن فيلم الفارس الذى يجمعه مع النجم احمد السقا والمنافسة فى شهر رمضان بينه وبين النجوم ورأيه فى خلق المنتجين موسما جديدا للدراما المصرية بعيدا عن شهر رمضان.

وتابع: أن مسلسله الجديد ” اكاسيا ” الذى سيخوض به موسم رمضان المقبل تم تغيير الاسم الخاص به ليصبح” ليالى اوجني” الايام الماضية، مؤكدا أن هذا العمل سيكون باكورة تعاون فنى بينه للمرة الثانية وبين المنتج محمد مشيش الذى سبق وأنهما تعاونا العام الماضى معا فى مسلسل حلاوة الدنيا وحقق نجاحا كبيرا.

ولفت الى انه يسرد فترة الأربعينيات وكيف كانت الحياة فيها سواء الطباع او التقاليد او الملابس او العلاقات الانسانية والعاطفية ايضا.

واشار الى انه يحب تقديم المسلسلات المأخوذة من فورمات اسبانية او اجنبية عامة لانه حينما يتم تعريبها بشكل جيد او تحويل القصة الخاصة بها لسيناريو وقصة عربية محكمة ومتقنة يظهر عملا راقيا ومميزا مثلما شاهدنا مسلسل طريقى ومسلسل حلاوة الدنيا ايضا .

واضاف عابدين ان ذلك لا يعتبر تكرار لنفس نمط الدراما التليفزيونية التى سأقدمه للجمهور فى شهر رمضان لكون القصة والموضوع سيكونان مختلفان تماما عما قدمته السنين الماضية .

ونفى ظافر تدخله او علاقته من قريب او بعيد بشان استبعاد النجمة الشابة ياسمين صبرى من بطولة مسلسله الجديد، لافتا الى انه لا يتدخل فى اى امر لا يتعلق به كممثل فهذه امور من حق المنتج والمخرج الحديث فيها وابداء القرارات النهائية بها وليس هو.

واوضح ايضا ان المنافسة فى شهر رمضان القادم ستكون ساخنة جدا لوجود نجوم مهمين مثل احمد عز وهانى سلامة وعمرو يوسف وعادل امام ويحى الفخرانى ويسرا فى السباق هذا العام، أى أن الملعب سيكون مشتعلا عن اى موسم مضى والجمهور من سيحكم فى النهاية.

ولفت الى انه حتى الان لم تجمعه جلسات عمل مع النجم احمد السقا بشان فيلم الفارس الجديد الذى سيشاركه بطولته لاول مرة الفترة القادمة، مشيرا الى انه دارت احاديث بينه وبين المخرج محمد سامى الفترة الماضية فقط لكن لم يتم البدء فى تحضير العمل بشكل جدى حتى الان.

واكد ظافر فى حديثه ايضا انه يحب تقديم التجارب العالمية فى انجلترا مثلما قدم فى بدايته الفنية وكذلك العام الماضى اكثر من عمل سينمائى، لافتا الى انه لا ينسى تجربته مع الممثل العالمى توم هانكس لاسيما ان هذه التجارب تصقل موهبته وخبرته فى التمثيل بدرجة كبيرة وتشعره انه اصبح اكثر نضوجا من السابق.

واوضح ان قدرة المنتجين الأعوام الاخيرة على خلق موسما جديدا للدراما التليفزيونية بعيدا عن ماراثون رمضان المزدحم بالاعمال الدرامية التى يتجاوز عددها 30 او 40 مسلسلا فى شهر واحد، يعتبر شيئا ايجابيا للغاية واعطى فرصة لكثير من الاعمال التليفزيونية بالظهور والتواجد بقوة على الساحة الدرامية وتحقيق نسب مشاهدة كبيرة مثل مسلسلات سابع جار وغيرها مؤخرا وكذلك افرزت هذه الاعمال الجديدة مواهب شابة مختلفة ومميزة لفتت الانظار لها واشاد بها الكثيرين.

وتابع انه لا يهمه أن يعرض ما يقدمه للناس فى شهر رمضان او خارج الموسم الرمضانى الاهم بالنسبة له ان يتقن مايقدمه جيدا ويكون فيه رسالة وهدف ومضمونا حقيقيا وليس لمجرد التسلية وملئ الوقت فقط بالنسبة للمشاهدين، منوها انه منذ ان قدم اولى ادواره فى الدراما المصرية فى مسلسل نيران صديقة مرورا بمسلسلات فيرتيجو وتحت السيطرة وحلاوة الدنيا وهو يختار مايقدمه بعناية شديدة حتى يظل عند ثقة الجمهور المصرى به.

وكشف ان فيلمه السينمائى الجديد التى طرح منذ فترة قصيرة فى اغلب الدول العربية حبة كاراميل والذى قدم كمسلسل تليفزيونى رمضان الماضى وحقق نجاحا جيدا، مختلف فى قصته ومحتواه عن قصة المسلسل وليس كما يتصور البعض انه تكرار للمسلسل، لافتا الى انه يعتبر الفيلم السينمائى الثانى فى مشواره الفنى بعد فليم عصمت ابو شنب الذى قدمه مع النجمة ياسمين عبد العزيز ، مؤكدا ان السينما تؤرخ للفنان بدرجة اكبر من التليفزيون لذلك يجب انتقاء كل دور نقدمه فيها للناس.