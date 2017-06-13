ظافر عابدين: الرغبة فى التغيير سبب اقتحامى للدراما الرومانسية

«حلاوة الدنيا» تركيبة فنية مختلفة.. والتوليفة المميزة سر حماسى لهاحوار ـ أحمد حمدى:يخوض النجم التونسى ظافر عابدين، موسم رمضان هذا العام بعملين دراميين، الأول "حلاوة الدنيا" مع الفنانة هند صبرى، ويحكى قصة صداقة بينهما تتحول فيما بعد لرحلة حب، وألم بسبب إصابتهما معا بمرض السرطان.

«حلاوة الدنيا» تركيبة فنية مختلفة.. والتوليفة المميزة سر حماسى لها

حوار ـ أحمد حمدى:



يخوض النجم التونسى ظافر عابدين، موسم رمضان هذا العام بعملين دراميين، الأول “حلاوة الدنيا” مع الفنانة هند صبرى، ويحكى قصة صداقة بينهما تتحول فيما بعد لرحلة حب، وألم بسبب إصابتهما معا بمرض السرطان.

المسلسل من تأليف سماء عبد الخالق وإنجى القاسم، والإشراف العام على السيناريو لتامر حبيب، وإخراج حسين المنباوى، ويشاركه فى البطولة هند صبرى، مصطفى فهمى، أنوشكا، حنان مطاوع، رجاء الجداوى، أحمد حاتم، عايدة رياض، وغيرهم.

أما العمل الثانى، فهو المسلسل اللبنانى “كارميل” مع كارمن لبس، وماغى بوغصن، وهو من نوعية مسلسلات الكوميديا الخفيفة.

“المال” التقت ظافر عابدين، وتحدثت معه عن كواليس “حلاوة الدنيا” و”كارميل” وكيف استطاع إجادة شخصية سليم فى الأول، ومدى صعوبة الجمع بين عملين فنيين فى موسم درامى واحد، وأسباب غيابه عن السينما، وغيرها من الأمور التى يكشفها الحوار التالى..



● هل تعمدت تغيير جلدك الفنى هذا العام فى رمضان؟



بالفعل، مسلسل الخروج كان بوليسى بدرجة كبيرة لكن حينما قرأت سيناريو “حلاوة الدنيا”، ووجدته يتحدث عن الإنسانيات، والعائلة، والأصحاب، ورأيت فيه توليفة مميزة لم تقدم فى الدراما التليفزيونية من قبل، تحمست له بدرجة كبيرة، وأنا سعيد بكل التهانى التى تلقيتها عنه.



● اقتباس أعمال درامية من أعمال أجنبية مثل مسلسل “حلاوة الدنيا” هل يضيف لها؟



أراه أمرًا عاديًا، فالأمريكان يقتبسوا أعمالهم من الإنجليز، والأهم ليس الاقتباس أبدا، لكن كيفية تمصير العمل ليناسب المجتمع، الذى يقدم له وجعله أكثر واقعية، وذلك يحتاج لمراجعة واجتهاد وكتابة جيدة، أما الاقتباس وحده لا يضمن له النجاح .

● شخصية “سليم” هل احتاجت تحضيرات معينة عن أى شخصية أخرى؟



استعنت بأطباء نفسيين لمعرفة كيفية أداء تلك الشخصية، وما تفاصيل مراحل هذا المرض، حتى أجسد الشخصية بشكل يحترمه المشاهد على الشاشة، بالتنسيق مع المخرج حسين المنباوي، والمؤلف تامر حبيب، بشأن تفاصيل الشخصية فى مراحل المرض المختلفة.



● كيف تعايشت مع الشخصية وإلى أى مدى تأثرت بها؟



بطبعى إيجابي، وأنظر للحياة بنظرة إيجابية، لكن رحلة سليم مختلفة عن رحلتي، والخلفية التى جاء منها وطريقته فى التعامل مع الأمور وظروفه مختلفة، وإصابته بمرض اللوكيميا، لكن بالتأكيد أى شخصية يضيف لها الممثل تفاصيل من إحساسه، وطبيعته، وتجربته فى الحياة، ويستكملها بخياله ونظرته للشخصية، ليرسم تفاصيلها وخطوطها .

● ما سر نجاحك فى الأدوار الثنائية؟



لا يمكن لفنان أن يحقق نجاحا بمفرده، وفيما يتعلق بالأعمال التى ذكرتها فالإحساس دائما ما تكون هناك كيمياء متبادلة بينى وبين الفنانة التى تشاركنى البطولة، حتى يظهر ذلك للجمهور، وأنا محظوظ أننى تعاونت مع نجمات مهمين وموهوبين مثل هند وياسمين ودرة.

●”حلاوة الدنيا” ليس الأول الذى تشارك فيه هند صبرى فما الجديد؟



بكل صدق يعتبر مسلسل “حلاوة الدنيا” بالنسبة لنا تركيبة فنية مختلفة، وأحترم هند صبرى كثيرا كفنانة وإنسانة، وأن تجاربى معها ناجحة.

● هل ترى أن اقتحامك للدراما الرومانسية بعد نجاحك فى الأكشن والتشويق العام الماضى مغامرة؟

كنت أبحث عن التغيير والتنوع، وخوض تجربة جديدة أتعلم منها وتضيف إلى رصيدى الفنى لدى الجمهور المصرى والعربي، وفى الحقيقة أنا لا أفكر بهذه الطريقة، وإنما كل ما يهمنى التنويع فى الأدوار التى أقدمها على الشاشة.



● تشارك فى المسلسل اللبنانى كارميل.. كيف ترى الاختلاف بين الدراما المصرية واللبنانية؟



التمثيل واحد فى أى مكان، لكن تظل الدراما المصرية صاحبة القاعدة الأوسع من عدد المسلسلات، والفنانين، والمخرجين، والكتاب، والفنيين، وتمتلك صناعة وسوقا قوية، تعتبر الأضخم فى الوطن العربى، وتعتبر حالة خاصة، وإن كنت سعيدا ببدء وجود حركة فنية فى لبنان.

● ما سبب غيابك عن السينما؟



أستعد للمشاركة فى فيلم مصرى قريبا، ولن أستطيع التحدث عنه الآن، ولدى عرضًا للمشاركة فى فيلم عالمى أيضا، تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وغيابى أو حضورى فى السينما يرتبط بالسيناريوهات الجيدة المختلفة.