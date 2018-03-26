ظافر عابدين: أعود من لندن لاستكمال ليالى أوجينى

أحمد حمدي:قال النجم التونسي ظافر عابدين انه قام بتصوير بعض مشاهده في مسلسل"ليالي أوجيني" الذي يقوم ببطولته في رمضان القادم خلال الأيام الماضية.وأضاف في تصريحات خاصة للمال أنه سافر للندن لعدة أيام وسيعود للقاهرة الساعات القادمة من أجل استكمال باقي المشاهد الخارجية له في المسلسل والتي تجمعه

أحمد حمدي:

قال النجم التونسي ظافر عابدين انه قام بتصوير بعض مشاهده في مسلسل”ليالي أوجيني” الذي يقوم ببطولته في رمضان القادم خلال الأيام الماضية.

وأضاف في تصريحات خاصة للمال أنه سافر للندن لعدة أيام وسيعود للقاهرة الساعات القادمة من أجل استكمال باقي المشاهد الخارجية له في المسلسل والتي تجمعه بالنجمة الشابة أمينة خليل.

وتابع أن ليالي أوجنية “عملا يتميز بطابع رومانسي مصري لكن مختلف عما قدمه من أدوار في الدراما المصرية الأعوام الماضية.

ولفت إلى أنه سيتم طرح البرومو الخاص بالمسلسل خلال فترة قصيرة بعد الانتهاء من عمليات مونتاج بعض مشاهدة.

“ليالي أوجنية”يشارك في بطولته كارمن بصيص وانجي القدم ومراد مكرم واخراج هاني خليفة وإنتاج بي لينيك.