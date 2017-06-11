ظافر العابدين ينتقم من رامز جلال

أحمد الدسوقىحل الفنان التونسى الكبير ظافر العابدين، ضيفاً على برنامج رامز تحت الأرض الذى يذاع على فضائية إم بى سى مصر.وبدأت الحلقة باستضافة الإعلامى نيشان لظافر قبل انطلاقه فى الصحراء لتصوير البرومو.وكان ظافر هادئا للغاية أثناء سير السيارة بسرعة كبيرة فى الرمال، ولكنه فقد هدوءه بعد انغراس السي

أحمد الدسوقى

حل الفنان التونسى الكبير ظافر العابدين، ضيفاً على برنامج رامز تحت الأرض الذى يذاع على فضائية إم بى سى مصر.

وبدأت الحلقة باستضافة الإعلامى نيشان لظافر قبل انطلاقه فى الصحراء لتصوير البرومو.

وكان ظافر هادئا للغاية أثناء سير السيارة بسرعة كبيرة فى الرمال، ولكنه فقد هدوءه بعد انغراس السيارة فى الرمال المتحركة.

وبعد ظهور رامز فى زى السحلية حاول إنقاذ مساعدى رامز من السقوط فى الرمال المتحركة، ولكن بعد كشف رامز عن وجهه اعتدى عليهم لكذبهم عليه.

وانتقم ظافر من رامز بعد خروجه من الرمال المتحركة واعتدى عليه بشكل مبرح إلا أن فريق البرنامج أنقذه منه.