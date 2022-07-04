طيران ناس يطلق أولى رحلاته المباشرة بين «العلا السعودية» و«القاهرة» أكتوبر المقبل

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن إطلاق أولى رحلاته المباشرة بين العلا السعودية والعاصمة المصرية القاهرة، اعتباراً من السادس من أكتوبر 2022.

وسيربط طيران ناس بين العلا والقاهرة عبر رحلتين مباشرتين أسبوعيًا، أيام السبت والخميس، من مطار العلا الدولي إلى مطار القاهرة الدولي ذهاباً وإياباً.

وتشتهر العلا بأهميتها التاريخية والطبيعية والجغرافية مع مواقعها المليئة بالمعالم الأثرية من الحضارات الدادانية والنبطية والرومانية والإسلامية القديمة، وهي وجهة تكشف عن تاريخ البشرية منذ أكثر من 7000 عام.

كما تعد العلا بمثابة متحف مفتوح في الهواء الطلق، وهي موطن أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة، وهو موقع الحِجر الأثري، حيث يشتهر بأكثر من 110 مقابر نبطية منحوتة في صخور جبال الحجر الرملي، والتي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد.

وتعزيزًا لخطط المملكة في تحويل العلا إلى واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للمسافرين محلياً ودولياً، أعلن طيران ناس هذا الشهر، استئناف رحلاته من العلا إلى كل من الرياض والدمام ودبي بواقع رحلتين أسبوعيا لكل وجهة.

وكان طيران ناس قد قام في مارس 2021 بتسيير أولى رحلاته المباشرة من الرياض إلى المدينة التاريخية في شمال غرب المملكة.

كما دشنت الشركة في نوفمبر 2021، أولى رحلاتها الدولية المباشرة إلى العلا لتكون في متناول المسافرين من مختلف أنحاء المنطقة.

ويربط “طيران ناس” أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أسطوله المكون من أكثر من 35 طائرة، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.

وحصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية، والتي تعد من كبرى روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم.

وجاء طيران ناس في فئة 4 نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم.

كما صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لسبعة أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021، إضافة إلى أفضل خدمة طاقم طيران في الشرق الأوسط لعام 2019.