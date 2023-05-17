«طيران ناس» يسير 105 رحلة أسبوعية مباشرة بين مصر والسعودية

احتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران اﻻقتصادي أمس الأحد، بتوسعه في الرحلات والمسارات التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية،والتي وصلت حالياً إلى أكثر من 105 رحلات أسبوعياً.

وكرم طيران ناس خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة وبحضور قيادات الشركة، عدداً من وكلائه المميزين في مصر، مؤكداً أن ما تم تحقيقه من شراكات ناجحة يوفر قاعدة وحافزاً لزيادة رحلاته المباشرة بين المملكة ومصر.

ويربط طيران ناس مصر بالمملكة برحلات مباشرة تنطلق من 5 مدن سعودية هي الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، والعلا إلى القاهرة، وسوهاج، وشرم الشيخ، والغردقة.

وأشار طيران ناس إلى أن شراكته مع وكلاء وشركات السفر والسياحة في مصر سوف تشهد نمواً كبيراً في الفترة المقبلة مع الاستمرار في خطط التوسع بالرحلات والمسارات لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات بين البلدين الشقيقين.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر، ويهدف إلى الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية.

وحصل طيران ناس على العديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة “سكاي تراكس” العالمية في 2022 للعام الخامس على التوالي، مع تصنيفه ضمن قائمة سكاي تراكس لأفضل 10 شركات طيران اقتصادي بالعالم.