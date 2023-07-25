«طيران ناس» تطلق أكثر من 1500 رحلة أسبوعية لنحو 70 وجهة داخلية ودولية

قال بندر بن عبد الرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، إن الشركة تسير أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، لنحو 70 وجهة داخلية ودولية.

وأضاف المهنا أن الشركة تستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أنه تم نقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاق الشركة في عام 2007، كما حصلت طيران ناس على العديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة “سكاي تراكس” العالمية في 2023 للمرة السادسة على التوالي، وهي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999.

وتابع كما حصلت الشركة على جائزة “أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط” في 2022، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام الثامن على التوالي.

واحتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، بإطلاق رحلات مباشرة بين الرياض وجدة إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة كأول ناقل جوي سعودي يدشن هذا المسار بين المملكة وجمهورية مصر.

وأقيم الاحتفال في القاهرة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وعمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة.