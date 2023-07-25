«طيران ناس» تشغل رحلات مباشرة بين الرياض وجدة إلى مطار سفنكس

قال بندر بن عبد الرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، إن مصر واحدة من أهم الأسواق في الشرق الأوسط للسفر والسياحة.

وأضاف “المهنا” أن مصر في الوقت نفسه بوابة لقارة إفريقيا، ما يدعم تنفيذ استراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع في الوجهات والمسارات.

ولفت إلى أن الشركة انطلقت في عام 2007 كأول طيران اقتصادي خاص في المملكة العربية السعودية.

وتابع أن الشركة حققت أداءً تشغيليًا استثنائيًا حتى خلال فترة جائحة كورونا الحرجة على قطاع الطيران، وما أعقبها من تداعيات أثرت على العديد من شركات الطيران، منوها بأن طيران ناس سجل نموا متصاعدا في أعداد المسافرين وحجم الأسطول.

جاء ذلك في تصريحات له خلال فعاليات الاحتفال بإطلاق الشركة رحلات مباشرة بين الرياض وجدة إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة كأول ناقل جوي سعودي يدشن هذا المسار بين المملكة وجمهورية مصر.

وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وعمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة.