طيران ناس تؤكد طلبية شراء 30 طائرة جديدة من عائلة إيرباص A320neo

أعلنت شركة طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، عن تأكيد طلبية شراء 30 طائرة جديدة من عائلة A320neo، وبذلك يصل إجمالي طلبات طيران ناس إلى 120 طائرة من عائلة A320neo، بما فيها 10 طائرات من طراز A321XLR.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية ضمن فعاليات معرض باريس للطيران، حيث وقع الاتفاقية كل من بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، وكريستيان شيرير، الرئيس التجاري لشركة إيرباص ورئيس إيرباص الدولية، وبحضور عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، وعايض الجعيد، رئيس مجلس إدارة ناس القابضة.

وتسعى شركة طيران ناس من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز مكانتها للمساهمة بنمو قطاع الطيران في المملكة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق خططها الطموحة من خلال رفع أسطولها بطائرات ذات الممر الواحد الأكثر تقدماً وكفاءةً من حيث استهلاك الوقود في العالم.

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: “نسعى إلى مواصلة مسيرة النمو، التي من خلال التركيز على الاستثمار الهادف إلى تعزيز مجموعة الحلول والخدمات لدينا، إذ نجحنا في تحقيق العديد من جوائز التميز في العمليات وخدمات العملاء، مما يسعدنا التأكيد على طلبية الشراء الأخيرة لطائرات إيرباص، حيث توفر عائلة A320neo مزايا استثنائية لا تضاهى من حيث الأداء التشغيلي والبيئي، فضلاً عن توفير تجارب سفر مريحة وفريدة بتكلفة منخفضة”.

ومن جهته، قال كريستيان شيرير، الرئيس التجاري لشركة إيرباص ورئيس إيرباص الدولية: “تعد عائلة A320neo الخيار الأفضل لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال مكانتها الرائدة ضمن فئات الطائرات ذات الممر الواحد، حيث تميزت بفوائدها الاقتصادية وقدرتها على التحليق لمسافات طويلة وحجم مقصورتها الواسعة، ويشمل ذلك مساهمتها في قطاع الطيران منخفض التكلفة الذي تشغّل شركات الطيران فيه عملياتها وسط بيئة أعمال تنافسية.

كما نتطلع إلى العمل مع شركة طيران ناس لدعم خططها الطموحة نحو تطوير أسطولها المستقبلي وتعزيز مكانتها في السوق السعودي الواعد”.

وتعد طيران ناس من الشركات التي تشغل أسطولاً كاملاً من طائرات إيرباص، وأول شركة طيران في المملكة العربية السعودية تشغل الطائرات من طرازA320neo.

كما تشغل الشركة حاليًا أسطولًا من 32 طائرة من طراز A320neo و13 A320ceo و4 A330-300.

وتضمّ عائلة طائرات A320neo مجموعةً من أحدث الحلول التكنولوجية، بما في ذلك الجيل الجديد من المحركات وأجنحة “شاركلتس” وحلول الديناميكيات الهوائية الحديثة، التي تُسهم معاً في تحقيق وفورات بواقع 20% في استهلاك الوقود مع خفض الانبعاثات الكربونية، حيث وصل عدد طلبيات عائلة A320neo إلى أكثر من 8,700 طلبية من 136 عميلاً.