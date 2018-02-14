طيران مباشر وأسبوع مصرى في بوخارست لجذب 3 ملايين سائح

المال - خاصقال المهندس حسن الشافعى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن المجلس يسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ورومانيا، والذى يقدر حاليًا بنحو مليار دولار من خلال الاشتراك فى المعارض الدولية فى البلدين.وأضاف الشافعى، أن المجلس دعا الجانب ال

المال – خاص

قال المهندس حسن الشافعى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن المجلس يسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ورومانيا، والذى يقدر حاليًا بنحو مليار دولار من خلال الاشتراك فى المعارض الدولية فى البلدين.

وأضاف الشافعى، أن المجلس دعا الجانب الرومانى للاشتراك فى المعرض القاهرة الدولى المزمع إقامته فى شهر مارس المقبل فى محاولة لتشجيع الرومانيين للدخول إلى السوق المصرية من خلال عرض منتجاتهم، إضافة إلى مشاركة الشركات المصرية فى المعرض الدولى الذى سيقام فى بوخارست ابريل المقبل.

وأكد أهمية تفعيل الشراكة بين مصر ورومانيا فى المجالات الزراعية، خاصة فى مجال بناء الصوب الزراعية لما تتمتع به رومانيا من خبرات كبيرة فى هذا المجال، إضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن التجربة الرومانية فى هذا المجال من النماذج الناجحة.

وقال الدكتور أحمد السكرى، نائب رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن المجلس بدأ تنفيذ خطة لتطوير العلاقات التجارية بين مصر ورومانيا تستهدف زيادة التبادل التجارى من خلال الاشتراك فى المعارض وتبادل الزيارات إضافة إلى تنشيط حركة السياحة.

وأضاف السكرى، أنه من المخطط خلال أيام إعادة تفعيل خط طيران مباشر بين القاهرة وبوخارست لزيادة الحركة التجارية وتنشيط حركة السياحة، مشيراً إلى أن خطة المجلس تستهدف جذب من 3-4 ملايين سائح من رومانيا والبلدان المجاورة لها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف السكرى أن الجانب المصرى بالمجلس قام بزيارة رومانيا على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة والتى شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى مختلف المجالات، مشيراً إلى الجانب المصرى عرض على رجال الأعمال الرومانيين الحوافز التى اقرها قانون الاستثمار وتم توجيه الدعوة للرومانيين للاستثمار فى مصر.

وقالت الدكتورة أمنية فهمى، نائب رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى أن الخطة الجديدة للمجلس تستهدف عمل أسبوع مصرى فى رومانيا، ومن المنتظر اقامته فى شهر يونيو المقبل بهدف تنشيط العلاقات التجارية والترويج للسياحة المتبادلة فى البلدين.