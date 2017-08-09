طيران قطر يستخدم مسارا قصيرا بعد فتح جزئى لمجال الإمارات والبحرين

خالد بدر الدين قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن شركته تقيم ما إذا كانت ستستخدم مسارات جوية قالت تقارير إعلامية إن بعض الدول المقاطعة لقطر فتحتها هذا الأسبوع. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر في مؤتمر صحفي عقد في الدوحة إن الخطوط الجوية القطرية تدرس "مرونة وفائد

خالد بدر الدين



قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن شركته تقيم ما إذا كانت ستستخدم مسارات جوية قالت تقارير إعلامية إن بعض الدول المقاطعة لقطر فتحتها هذا الأسبوع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر في مؤتمر صحفي عقد في الدوحة إن الخطوط الجوية القطرية تدرس “مرونة وفائدة” مسار واحد “قصير للغاية” في حين أن مسارا آخر قبالة السواحل المصرية “عديم الفائدة” للشركة ولم يفصح الباكر عن موقع المسار القصير أو متى ستقرر الشركة ما إن كانت ستستخدم المسارين.

وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) قالت في الثامن من أغسطس الجارى إن البحرين والإمارات العربية المتحدة وافقتا على فتح جزء من مجالهما الجوي أمام الطيران القطري بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.

والناقلة الجوية المملوكة لقطر ممنوعة من استخدام المجال الجوي للسعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة في إطار عقوبات اقتصادية فرضتها الدول الأربع على الدوحة في يونيو الماضى.

وأجبر إغلاق المجالات الجوية الخطوط الجوية القطرية على استخدام مسارات أطول وأكثر تكلفة مما حفز الدوحة على دعوة المنظمة الدولية للطيران المدنى إلى التدخل بعد أن قطعت السعودية والبحرين ومصر ودولة الإمارات العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو الماضى متهمة الدوحة بدعم جماعات إسلامية متشددة ولكن حكومة قطر تنفى ذلك الاتهام.



ومن جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم الأربعاء إن تركيا تخطط لاستخدام مسار بري عبر إيران لتصدير السلع إلى قطر حيث تقدم تركيا دعما قويا لقطر في خلافها مع جيرانها الخليجيين الذين قطعوا خطوط التجارة والنقل مع الدوحة منذ يونيو الماضى.

وقال نهاد زيبكجي الذي عقد محادثات في طهران يوم السبت بشأن فتح مسار عبر إيران لرجال الأعمال والصناعة إن الوفود الفنية ستلتقي في الأسبوع الحالي لمناقشة الخطط كما أرسلت تركيا طائرات وسفن بضائع إلى قطر فى محاولة منها لزيادة التجارة لسد احتياجات قطر.