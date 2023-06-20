طيران السلام العمانية تستأجر 3 طائرات إيرباص A330 neo من شركة أفالون

أعلنت طيران السلام، شركة الطيران الاقتصادي في سلطنة عمان، عن توقيع خطاب نوايا لاستئجار ثلاث طائرات من طراز إيرباص A330neo من شركة أفالون العالمية لتأجير الطائرات، وذلك خلال فعاليات معرض باريس للطيران 2023، إذ من المتوقع أن تتم عملية التسليم الأولى في شهر أكتوبر 2023.

وستوفر الطائرات الثلاثة الجديدة ذات الهيكل العريض من طراز إيرباص A330neo العديد من المزايا التي تهدف إلى تعزيز خدمات شركة طيران السلام، فضلاً عن دعم خططها لتوسيع أسطولها وشبكتها.

كما تضم هذه الطائرات الحديثة التي تتوزع على فئتين، 365 مقعدًا من الدرجة السياحية و12 مقعداً من درجة رجال الاعمال، ما يعزز راحة الركاب والقدرة على استيعابهم، وتوفر الطائرة من طراز A330neo إمكانية زيادة قدرة الشركة على التحليق لمسافات أطول مقارنة بأسطولها الحالي.

وتتميز الطائرة من طراز A330neo بتعزيز كفاءة استهلاك الوقود، ما يؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند مقارنتها بطائرات الجيل السابق، بما يتماشى مع مستهدفات الشركة البيئية، كما تساهم في خفض التكاليف التشغيلية لشركة الطيران.

وقال الكابتن محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لطيران السلام: “نسعى من خلال إضافة الطائرات من طراز A330neo إلى تعزيز أسطولنا الحالي من إيرباص، والذي يضم طائرات من طراز A320neo وA321neo وطائرات شحن A321.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات الشركة وتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق، فضلاً عن استقطاب المزيد من السياح، بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040″.

وأضاف أحمد أنه ستسمح طائرة A330neo لنا من خلال قدرتها على التحليق لمسافات أطول بالطيران إلى وجهات متوسطة المدى بكفاءة، بما فيها الشرق الأقصى وأوروبا، مما تساهم في الارتقاء بالخدمات التي نوفرها للركاب وتعزز من تنافسية الشركة في قطاع الطيران.

من جهته، قال ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط: “يسعدنا اختيار طيران السلام لتشغيل طائرة A330neo التي توفر المرونة والكفاءة التشغيلية، وتعد A330neo من أبرز الطائرات ذات الهيكل العريض، حيث تتميز بكفاءتها في استهلاك الوقود وقدرتها على الطيران إلى مسافات طويلة، والديناميكيات الهوائية والتقنيات المتقدمة، فضلاً عن تعزيز راحة الركاب بسبب مقصورتها الواسعة”.

وقال بول جيني، الرئيس والرئيس التجاري لشركة أفالون: “يسرنا انضمام طيران السلام إلى قائمة عملائنا، حيث نوفر طائرة A330neo ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود إلى شركة طيران أخرى، كما أثبت نموذج الأعمال منخفض التكلفة للشركة منذ إطلاقها على نجاح كبير، وتأتي هذه الخطوة إلى تعزيز أسطولها بطائرات جديدة لدعم خططها الهادفة إلى توفير سعة وراحة أكبر لعدد الركاب المتزايد.

كما من المتوقع أن يستمر النمو التي يشهده قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز فرص التعاون لتأجير الطائرات إلى شركات الطيران في المنطقة”.