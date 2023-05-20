طيران البحر الأحمر تسير أولى رحلاتها الدولية بين شرم الشيخ وكازاخستان

أعلن خالد حسين رئيس القطاع المالي والاقتصادي لشركة “البحر الأحمر RED SEA” للطيران، عن تسيير الشركة أولى رحلاتها بين شرم الشيخ والأستانا وألماطي بدولة كازاخستان لأول مرة، في ظل الزيادة التي تشهدها أعداد السائحين الوافدين من كازاخستان إلى المقصد السياحي المصري للاستمتاع بمقومات سياحية وأثرية متنوعة، ومن المقرر تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا من كل مدينة إلى شرم الشيخ.

وأضاف حسين أن ذلك في إطار حرص شركة “البحر الأحمر” للطيران على زيادة تنشيط الحركة الجوية السياحية الوافدة إلى المدن والمنتجعات المصرية، بالإضافة إلى فتح نقاط دولية مختلفة جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت في بيان صحفى، إلى أن شركة “البحر الأحمر” تعتبر ثاني شركات الطيران المصرية التي تسير رحلاتها بين مطاري شرم الشيخ والأستانا.

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة ستشهد زيادة في عدد الرحلات السياحية الدولية، حيث من المتوقع زيادة أسطول الشركة عقب قرب انضام طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800 لتصبح ثاني طائرة تمتكلها الشركة من نفس الطراز، في ظل الحركة السياحية الجوية الدولية التي تشهدها الشركة مؤخرا، بعد إبرام العديد من الاتفاقيات مع كبرى شركات السياحة الأجنبية ووكلاء السياحة من مختلف الجنسيات، لنقل الوفود السياحية إلى المدن والمنتجعات السياحية المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، وخاصة خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي ATM بدبي بداية مايو الجاري.

وأشاد بجهود الحكومة لتنشيط الحركة السياحية الدولية إلى مصر، وتقديم جمبع التسهيلات والتيسيرات لشركات الطيران الخاصة، وتشجيع وتحفيز القيادة المصرية على الاستثمار في قطاعي السياحة والطيران المدني في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتميز بها منظومة المطارات المصرية والفنادق السياحية خلال الآونة الأخيرة.

جدير بالذكر أن شركة “البحر الأحمر” للطيران تأسست في سبتمبر 2022، وبدأت أولى رحلاتها منتصف أكتوبر 2022، حيث يضم أسطول الشركة حاليا طائرة واحدة من طراز بوينج B737-800، واستطاعت خلال فترة قليلة الدخول في مختلف الأسواق الأُوروبية والأسيوية.