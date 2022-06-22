طيران الإمارات : 31 رحلة إضافية إلى جدة والمدينة لنقل الحجاج

أعلنت طيران الإمارات عن تسيير 31 رحلة إضافية إلى جده والمدينة المنورة لتيسير حركة آلاف الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام خلال الفترة بين 23 يونيو الجاري و20 يوليو المقبل، إلى جانب الرحلات المنتظمة.

ووسعت المملكة العربية السعودية بشكل كبير أعداد الحجيج هذا العام إلى نحو مليون حاج.

وتشهد طيران الإمارات طلباً قوياً على رحلات الحج من إندونيسيا وباكستان والهند وبنجلاديش ونيجيريا وتركيا ومصر وإثيوبيا وماليزيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والجزائر، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يسمح بالسفر على الرحلات الإضافية لحاملي تأشيرة الحج فقط، حيث ينبغي أن يكون سن الحاج تحت 65 عاماً، وأن يحمل شهادة تطعيم سارية المفعول وشهادة لقاح معتمد من وزارة الصحة السعودية. وحيازته نتيجة سلبية لاختبار PCR في غضون 72 ساعة من المغادرة.

وتعمل طيران الإمارات لضمان تقديم خدمات تلبي متطلبات الحجاج في رحلة العمر، وتوفير تجربة سفر سلسة للحجاج ومساعدتهم على التفرغ لأداء مناسكهم بسكينة واطمئنان، فهناك فريق خاص في مطار دبي الدولي لمساعدة المتوجهين لأداء مناسك الحج في إنهاء إجراءات السفر والانتقال عبر المطار.

كما خصصت طيران الإمارات كاونترات لإنجاز الإجراءات وتحويل رحلات الحجاج عبر دبي. أما مجموعات الحجاج الذين يتوقفون في دبي لمدد أطول قبل المتابعة إلى جدة أو المدينة المنورة، فهناك فرق مخصصة لمرافقتهم ودعمهم في جميع إجراءات الوصول والمغادرة.

واتخذت طيران الإمارات مبادرات خاصة لتوفير تسهيلات للحجاج على متن الطائرةفقد جهزت الطائرات بتسهيلات للوضوء والإحرام، وسوف يتم تنبيه الركاب قبيل الوصول إلى الميقات، كما تم تحميل فيديو على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice يغطي كيفية أداء مناسك الحج كاملة، بالإضافة إلى قناة القرآن الكريم.

وتتيح طيران الإمارات لكل حاج على رحلات العودة من جدة حمل عبوة 5 ليترات من مياه زمزم مجاناً تحفظ في عنبر الشحن.