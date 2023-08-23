«طيران الإمارات»: نقل أكثر من 14 مليون مسافر بنحو 50 ألف رحلة خلال 3 أشهر

نقلت “طيران الإمارات” أكثر من 14 مليون مسافر، بمتوسط ملاءة مقاعد يزيد على 80% عبر شبكتها العالمية بين يونيو وأغسطس 2023، على نحو 50 ألف رحلة، من وإلى 140 مدينة.

وتُظهر اتجاهات حجوزات “طيران الإمارات” للأشهر المقبلة طلبًا قويًّا متواصلًا على السفر الدولي، عبر شبكة خطوطها العالمية.

كما حافظت دبي على استقطاب أعداد كبري من المسافرين خلال أشهر الصيف، إذ قدِم مليونا عميل إلى المدينة للاستمتاع بمعالمها وفعالياتها التي تقام على مدار العام.

وشملت أهم الأسواق التي قدِم منها زوار دبي على رحلات “طيران الإمارات”، خلال أشهر الصيف، كلًّا من المملكة المتحدة والهند وألمانيا وباكستان والمملكة العربية السعودية والصين ومصر والكويت.

وشكّلت العائلات أكثر من 35% من زوار دبي على رحلات طيران الإمارات، وزاد متوسط إقامتهم عن أسبوعين.

وتتوقع “طيران الإمارات” طفرةً أخرى في الطلب على السفر إلى دبي في الموسم الشتوي المقبل، لحضور مؤتمرات ومعارض عالمية وفعاليات رياضية ذات مستوى عالمي.

واستقبلت دبي بالفعل أكثر من 8.5 مليون زائر دولي، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، بزيادة أكثر من مليون زائر، مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في “طيران الإمارات”: “شهدنا، هذا الصيف، طلبًا قويًّا على السفر عبر شبكتنا، على الرغم من ارتفاع ضغوط تكلفة المعيشة في العديد من الأسواق، ما يُظهر قيمة وضرورة السفر لدى الناس، سواء للعمل أم السياحة أم الدراسة أم زيارة الأهل والأصدقاء، وكذلك مدى أهمية التواصل جوًّا بين مختلف المجتمعات عبر العالم”.

وأضاف أن “طيران الإمارات” عملت مبكرًا على استعادة جداول رحلاتها، وقد تعاونا مع شركائنا في الصناعة، لضمان استعدادنا لخدمة طلب العملاء، وكذلك جذب الزوار، من خلال الاعتماد على قاعدتنا الرئيسية دبي.



توفر “طيران الإمارات” للمسافرين، بفضل شركائها البالغ عددهم 157 ناقلة جوية وشركة قطارات، وصولًا واسع النطاق يتجاوز امتداد شبكتها العالمية الخاصة أكثر من 800 مدينة في 100 دولة.