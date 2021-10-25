بورصة وشركات

«طيران الإمارات» تعتزم توظيف 6000 شخص خلال الأشهر الـ 6 المقبلة

لدعم عمليات شبكتها العالمية استجابة للزيادة السريعة في الطلب على السفر من العملاء
أحمد إسماعيل 11:01 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21 11:01 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21

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أعلنت “طيران الإمارات” عزمها تعزيز قوتها العاملة التشغيلية عبر توظيف ما يزيد على 6000 شخص خلال الأشهر الستة المقبلة، وقال إنه مع تخفيف القيود في جميع أنحاء العالم بفضل الانتشار السريع للقاحات كوفيد-19 تحتاج الناقلة إلى مزيد من الطيارين وأطقم الخدمات الجوية والمهندسين والموظفين الأرضيين لدعم عمليات شبكتها العالمية استجابة للزيادة السريعة في الطلب على السفر من العملاء.

واستعادت “طيران الإمارات” 90 بالمائة من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة وتخطط لاستعادة 70 بالمائة من طاقتها بحلول نهاية العام.

وتعمل أكبر ناقلة جوية دولية في العالم على زيادة عدد رحلاتها عبر شبكتها لتلبية الطلب المرتفع.. فيما تسير مزيداً طائراتها الإيرباص A380 ذات الطابقين والسعة العالية إلى وجهات شهيرة تخدمها.. وبحلول نوفمبر المقبل ستوفر طيران الإمارات أكثر من 165 ألف مقعد إضافي على طائراتها العملاقة.

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وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن طيران الإمارات تواكب منذ تأسيسها نمو دبي وما سعينا لإضافة 6000 موظف إلى قوة عملنا إلا دليلا على التعافي السريع الذي يشهده اقتصاد دبي وسيفتح مزيدا من الفرص والتطورات الإيجابية عبر مختلف الأعمال التجارية الأخرى بما في ذلك القطاعات الاستهلاكية والسفر والسياحة .. نواصل العمل على إعادة عملياتنا تدريجياً ومواكبة فتح الحدود وتخفيف القيود وتسهيل بروتوكولات السفر.. و بفضل المؤشرات الإيجابية في الانتعاش الاقتصادي والنمو المستمر للطلب فإننا نأمل في أن نعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بدءاً من منتصف عام 2022″.

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تجدر الإشارة إلى أن طيران الإمارات أطلقت في سبتمبر الماضي حملة عالمية لتوظيف 3000 من أفراد أطقم الخدمات الجوية و500 في خدمات المطار للانضمام إلى مركزها في دبي لدعم العمليات ومع ارتفاع الطلب على السفر أكثر مما كان متوقعا تحتاج الناقلة اليوم إلى 700 موظف أرضي إضافي في دبي وعبر شبكتها..

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وبالإضافة إلى ذلك توفر طيران الإمارات فرصاً وظيفية مميزة لـ600 طيار مؤهل للانضمام إلى فريقها في دبي.

ويمكن للمؤهلين معرفة المزيد حول الأدوار و المتطلبات من خلال زيارة الموقع الشبكي https://www.emiratesgroupcareers.com.

وتسعى طيران الإمارات في إطار حملة التوظيف أيضا إلى تعزيز فريقها الهندسي من خلال توظيف 1200 فني من مهندسي الطائرات وموظفي الدعم الهندسي في دبي والمحطات الخارجية وطيران الإمارات هي أكبر مشغل في العالم لطائرات البوينج 777 والإيرباص A380.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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