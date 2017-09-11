طيران الإمارات تطرح عرضاً لسفر المصريين إلى الولايات المتحدة

هاجر عمران : أعلنت شركة طيران الإمارات ، عن عرض متميز يتيح للمسافرين من مصر فرصة اكتشاف جميع الوجهات الــ 11 للناقلة في الولايات المتحدة الأمريكية بأسعار خاصة، سواء كان سفرهم على الدرجة السياحية أو درجة رجال الأعمال.وقال بيان أصدرته الشركة، اليوم، إن العرض يتيح وجهات متنوعة فى الولاي



هاجر عمران :



أعلنت شركة طيران الإمارات ، عن عرض متميز يتيح للمسافرين من مصر فرصة اكتشاف جميع الوجهات الــ 11 للناقلة في الولايات المتحدة الأمريكية بأسعار خاصة، سواء كان سفرهم على الدرجة السياحية أو درجة رجال الأعمال.

وقال بيان أصدرته الشركة، اليوم، إن العرض يتيح وجهات متنوعة فى الولايات المتحدة تلبى مختلف الاهتمامات، سواءً للاسترخاء في الساحل الغربي، أو تجربة المطبخ المدهش ذي الأسعار المناسبة في سان فرانسيسكو، أو القيام في جولة في عالم التقنيات في وادي السيليكون.



يبدأ سعر تذكرة السفر الشاملة على درجة رجال الأعمال إلى فورت لودرديل من 74,999 جنيه، بينما يبدأ السعر على الدرجة السياحية إلى سياتل من 9,999 جنيه، ويسري هذا العرض على تذاكر السفر التي يتم حجزها خلال الفترة بين 12 سبتمبر و22 سبتمبر 2017، على أن يتم السفر خلال الفترة بين 12 سبتمبر و9 ديسمبر 2017، و22 يناير و22 مارس 2018.



تشمل وجهات رحلات طيران الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية: بوسطن، شيكاغو، دالاس، فورت لودرديل (جنوب ولاية فلوريدا)، هيوستون، لوس أنجلوس، نيويورك، أورلاندو، سان فرانسيسكو، سياتل، وواشنطن.

ويحظى المسافرون على تلك الرحلات بالخدمات المتميزة في الأجواء التي اشتهرت بها طيران الإمارات، والتي يوفرها أفراد طواقم خدمة ينتمون إلى 135 جنسية ويتحدثون أكثر من 60 لغة.



كما يتمتع المسافرون برفقة أطفال، بالعروض العائلية واسعة النطاق التي توفرها الناقلة، بدءاً من منحهم الأولوية في الصعود إلى الطائرة عبر جميع المطارات، والوجبات الخاصة التي تقدم للأطفال في الأجواء، وانتهاء بالقنوات الترفيهية المخصصة للأطفال على نظام ايس (ice) للترفيه في الأجواء، والدمى الحصرية وحقائب أنشطة لونلي بلانيت للأطفال.

وتنفرد طيران الإمارات بكونها الناقلة الجوية الوحيدة التي تشغل أسطولاً يتكون بالكامل من طائرات الإيرباص أيه 380 والبوينغ 777، الأمر الذي يتيح لها تعزيز تجربة مسافريها من خلال أسطول عصري فائق الحداثة.



كما كشف بيان الشركة أنها ستسيراعتباراً من تاريخ 29 أكتوبر المقبل 4 رحلات منتظمة إضافية لترفع بذلك عدد الرحلات الأسبوعية التي تسيرها من القاهرة إلى 21 رحلة مقابل 17 رحلة حاليا من المبنى رقم 2 الدولي الجديد في مطار القاهرة الدولي.



وأضاف البيان أن عمليات المغادرة تجرى من الطابق الأرضي في المبنى رقم 2 الدولي الجديد بمطار القاهرة الدولي، وتقع منصات إنهاء إجراءات السفر التابعة لطيران الإمارات في طابق المغادرة، حيث تشغل المنصات من 240 إلى 248، بينما يصعد المسافرون إلى الطائرة عبر البوابة رقم 3.



